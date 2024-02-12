Польские протестующие высыпали зерно из украинских фур: реакция Варшавы и Киева

Сейчас поляки блокируют два пункта пропуска на границе с Украиной.

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Протесты на границе с Польшей обостряются / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео

Польские протестующие во время блокирования польско-украинской границы в воскресенье, 11 февраля, атаковали украинские грузовики и высыпали оттуда зерно. В Минагрополитики акцию осудили и ожидают быстрого наказания виновных. Тогда как Варшава уже занята поисками провокаторов.

Блокирование польско-украинской границы

Сейчас поляки блокируют два пункта пропуска на границе с Украиной. В очереди 400 грузовиков в направлении "Равы-Русской" и 650 - напротив пропуска "Ягодин".

По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, еще 1000 грузовиков стоят в очереди в направлении пункта пропуска Краковец, который водители используют как альтернативный маршрут.

видео дня

Демонстранты напали на украинские фуры

Полиция Польши открыла дело и ищет фермеров, высыпавших зерно из трех украинских грузовиков, которые стояли на пункте пропуска в Дорогоске, сообщает RMF24.

На опубликованных в сети кадрах один из украинских водителей объясняет, что нападавшие попытались вырезать доступ к зерну в грузовике с помощью болгарки. Всего уничтожено, по предварительным данным, до 3 т зерна.

Эскалация на польско-украинской границе - смотрите видео:

Реакция правительства

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины решительно осуждает умышленное уничтожение украинского зерна польскими протестующими на украинско-польской границе.

"Мы внимательно наблюдаем за ходом расследования данного инцидента, ожидаем быстрого установления и наказания виновных", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там отметили, что с пониманием относятся, "когда польские фермеры отстаивают свои интересы цивилизованным способом". Но этот случай уничтожения украинской пшеницы не имеет ничего общего с мирными протестами ни с юридической, ни с моральной точки зрения, подчеркнули в Минагрополитики.

В украинском правительстве подчеркнули, что украинские фермеры в условиях полномасштабного вторжения часто ценой собственной жизни добывают зерно, которое поляки пытаются уничтожить.

"Министерство аграрной политики и продовольствия приглашает польских фермеров в Украину убедиться, в каких условиях сейчас работают украинские аграрии. 4 миллиона малых фермеров в Украине готовы поделиться своим опытом с польскими коллегами", - добавили в министерстве.

Блокирование поляками границы с Украиной

Накануне польский профсоюз фермеров "Солидарность" объявил о проведении всеобщей забастовки по всей стране 9 февраля . Демонстранты угрожали заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной, а также высказались о перекрытии дорог и автомагистралей в некоторых воеводствах.

Это произошло после того, как правительство Польши подписало соглашение с профсоюзом фермеров для прекращения блокады ПП "Медика-Шегини" с Украиной.

Блокирование поляками границы продолжается с 6 ноября.

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