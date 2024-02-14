Украинские перевозчики будут блокировать польские фуры прямо на границе

В пункте "Ягодин" украинские перевозчики планируют акции протеста в ответ на действия польских фермеров. Планируют не пропускать грузовики польских перевозчиков

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Акция протеста украинских переводчиков начнется 15 февраля / коллаж Главред, фото УНИАН и Facebook

С 15 февраля 2024 года на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" украинские перевозчики планируют начать акцию протеста ‒ в ответ на действия польских фермеров, которые блокируют движение грузовиков через границу Украины и Польши. Об этом рассказал в комментарии "Суспильному" руководитель общественной организации "Перевозчики западного региона" Виталий Коценко.

По его словам, акция должна начаться в 09:00 15 февраля. Участники акции не будут впускать на территорию Украины польских перевозчиков, которые будут пересекать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск".

"Они будут здесь с нами стоять на своих машинах, пока наши украинские перевозчики с их стороны не начнут ехать. Ведь они в час пропускают одно авто, и то не украинского, а польского водителя", - заявил Коценко.

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Общественник говорит, что продолжительность протестов украинских перевозчиков будет зависеть от ситуации с польской стороны границы. И добавляет ‒ проезд рейсовых автобусов на пункте пропуска "Ягодин" не будут блокировать.

Что известно о блокировании польско-украинской границы

В Польше фермеры 9 февраля начали общенациональную забастовку. Акция протеста продлится как минимум до 10 марта.

Во время переговоров в Министерстве сельского хозяйства президент Национального совета сельскохозяйственных палат Виктор Шмулевич заявил, что все фермеры согласны с тремя основными требованиями: они не хотят внедрения Green Deal, импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требуют поддержки животноводства.

По состоянию на утро 10 февраля польские фермеры блокировали работу трех пунктов пропуска на границе с Украиной: "Ягодин-Дорогуск", "Рава-Русская-Гребенне" и "Шегини - Медика". В этот же день, в 11:30, завершился протест перед пунктом пропуска "Шегини-Медика".

11 февраля, польские протестующие атаковали украинские фуры и высыпали на землю зерно.

12 февраля польские фермеры начали акции протеста на пунктах пропуска "Долгобичув-Угринов", "Зосин-Устилуг". Протестующие блокируют там движение грузовиков. Также повторно заблокировали ПП "Медика-Шегини".

По состоянию на утро 14 февраля в пяти заблокированных польскими фермерами пунктах пропуска на границе с Польшей находится 1300 грузовиков, которые ожидают пересечения границы в сторону Украины. Больше всего грузовиков напротив ПП "Ягодин" и "Рава-Русская".

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