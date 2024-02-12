Поляки блокируют 5 пунктов пропуска на границе: заявление пограничников

Польские демонстранты продолжают блокировать пять пунктов пропуска на польско-украинской границе. Наблюдаются огромные очереди из грузовиков.
Как сообщает пресс-служба ГПСУ, в частности перед п/п "Дорогуск - Ягодин" за предыдущие сутки оформлено 89 грузовиков на въезд, и только 5 - на выезд. Очередь перед "Дорогуск" сейчас составляет 650 грузовиков.
С сегодняшнего дня, 12 февраля, также началось частичное блокирование отдельных категорий транспортных средств в п/п "Зосин - Устилуг". Согласно имеющейся информации, движение легковых автомобилей, автобусов, грузовых транспортных средств до 3,5 тонн осуществляется без ограничений. Пропуск автомобилей более 3,5 тонн осуществляется по 3 единицы в час в каждом направлении движения.
Продолжается забастовка и перед пунктами пропуска "Гребенное - Рава-Русская", "Долгобичув - Угринов". Польские фермеры продолжают препятствовать перемещению фур из Украины. Сейчас на выезд оформляется около 10 грузовиков в сутки.
По п/п "Шегини - Медика" - пограничники наблюдают частичное препятствование стабильной работе пункта пропуска.
Блокирование поляками границы с Украиной
Накануне польский профсоюз фермеров "Солидарность" объявил о проведении всеобщей забастовки по всей стране 9 февраля . Демонстранты угрожали заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной, а также высказались о перекрытии дорог и автомагистралей в некоторых воеводствах.
Сейчас поляки блокируют два пункта пропуска на границе с Украиной. В очереди 400 грузовиков в направлении "Равы-Русской" и 650 - напротив пропуска "Ягодин". По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, еще 1000 грузовиков стоят в очереди в направлении пункта пропуска Краковец, который водители используют как альтернативный маршрут.
В воскресенье, 11 февраля, протестующие напали на украинские грузовики и высыпали оттуда зерно. В Минагрополитики акцию осудили и ожидают быстрого наказания виновных. Тогда как Варшава уже занята поисками провокаторов.
Это произошло после того, как правительство Польши подписало соглашение с профсоюзом фермеров для прекращения блокады ПП "Медика-Шегини" с Украиной.
Блокирование поляками границы продолжается с 6 ноября.
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