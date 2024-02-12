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BBC: РФ действительно ударила "Цирконом" по Украине

Яна Ставская
12 февраля 2024, 21:50
Эксперты изучают обломки ракет, которыми РФ атаковала Киев 7 февраля.
Ракетный удар по Полтавской области, ракета
Россия атакует Украину ракетами / Коллаж Главреда. Фото: Полтавская ОВА, минобороны рф

Россия действительно использовала для ударов по Украине 7 февраля противокорабельную гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон", цитирует выводы экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз служба BBC.

О том, что оккупанты использовали эту ракету, свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов, деталей и особенности типа оружия, говорится в выводах экспертов.

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В частности, на обломках ракеты обнаружена лазерная маркировка 3М22. Среди обломков также найдены элементы, которые характерны именно для ракеты типа 3М22 "Циркон". Специфическую маркировку имеют части и обломки реактивного двигателя и рулевых механизмов.

Сейчас изучается состава металла из фрагментов корпуса ракеты и термоизоляционных материалов.

Россия ударила ракетой Циркон - главное

Ранее специалисты Defense Express сообщали, что во время ракетной атаки на Киев 7 февраля Россия, скорее всего, использовала "гиперзвуковую" ракету "Циркон".

По полученной информации издания, ракета достаточно сильно фрагментирована, поэтому это значительно усложняет ее идентификацию. Кроме этого, о самой ракете "Циркон" известно довольно мало, поскольку она не демонстрировалась публично. Даже в самой России статус этой ракеты является неопределенным.

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