BBC: РФ действительно ударила "Цирконом" по Украине

Россия действительно использовала для ударов по Украине 7 февраля противокорабельную гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон", цитирует выводы экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз служба BBC.
О том, что оккупанты использовали эту ракету, свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов, деталей и особенности типа оружия, говорится в выводах экспертов.
В частности, на обломках ракеты обнаружена лазерная маркировка 3М22. Среди обломков также найдены элементы, которые характерны именно для ракеты типа 3М22 "Циркон". Специфическую маркировку имеют части и обломки реактивного двигателя и рулевых механизмов.
Сейчас изучается состава металла из фрагментов корпуса ракеты и термоизоляционных материалов.
Россия ударила ракетой Циркон - главное
Ранее специалисты Defense Express сообщали, что во время ракетной атаки на Киев 7 февраля Россия, скорее всего, использовала "гиперзвуковую" ракету "Циркон".
По полученной информации издания, ракета достаточно сильно фрагментирована, поэтому это значительно усложняет ее идентификацию. Кроме этого, о самой ракете "Циркон" известно довольно мало, поскольку она не демонстрировалась публично. Даже в самой России статус этой ракеты является неопределенным.
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