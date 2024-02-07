РФ использовала 'чудо-оружие' для атаки по Киеву: ПВО сбила ракету 'Циркон' - СМИ

Фотографии обломков, которые появились в Сети, содержат маркировку "3М22", что соответствует именно ракете "Циркон", говорят в Defense Express.

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Россия использовала гиперзвуковой "Циркон" для удара по Киеву / Коллаж: Главред, фото: defence-ua.com, НПУ

Во время ракетной атаки на Киев 7 февраля Россия, скорее всего, использовала "гиперзвуковую" ракету "Циркон". Воздушные силы Украины, вероятно, сбили российскую ракету. Об этом сообщило издание Defense Express.

На ее применение против Украины указывают обломки, найденные в Днепровском районе. Фотографии обломков, которые появились в Сети, содержат маркировку "3М22", что соответствует именно этой ракете. "Циркон" вместе с "Кинжалом" считается частью российской "вундерваффе".

В Defense Express отмечают, что эти обломки "привязаны" к месту падения ракеты, их нашли в Днепровском районе, но вряд ли ЛЭП была целью "Циркона". Это свидетельствует, что российское "чудо-оружие" подбили. Однако в сводке Командования Воздушных сил среди перехваченных ракет отметили только крылатые ракеты типа Х-555/101 и "Калибр", а не "Циркон". В то же время в ВС информировали о приближении скоростной ракеты к Киеву.

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По полученной информации издания, ракета достаточно сильно фрагментирована, поэтому это значительно усложняет ее идентификацию. Кроме этого, о самой ракете "Циркон" известно довольно мало, поскольку она не демонстрировалась публично. Даже в самой России статус этой ракеты является неопределенным.

"Но, как стало известно, Defense Express, обломки, которые были найдены сегодня, соответствуют обломкам еще одной неидентифицированной ракеты, которую враг использовал в начале года и в отношении которой также было сделано предположение, что это был "Циркон". Поэтому вполне возможно, что сегодня враг использовал эту ракету не впервые", - отметили в издании.

Относительно ракеты ЗМ22 "Циркон", стоит отметить, что в России ее называют "гиперзвуковой", хотя вероятно она является твердотопливной ракетой, подобной "Кинжалу". Она разгоняется до высокой скорости, примерно до 9 Махов. Для запуска "Циркона", вероятно, использовали адаптированный комплекс "Бастион" или "Объект-100", ведь носителиэтой ракеты, фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка К-560 "Северодвинск", находятся далеко за дальностью ее пуска по Украине.

После заявлений о сбитии ракеты Х-47 "Кинжал" российские пропагандисты сначала отвергали эту информацию, утверждая, что ракету невозможно перехватить. Однако когда это стало фактом, все же начали объяснять, как "Кинжал" удалось сбить.

Ракетный удар по Украине 7 февраля

Напомним, утром 7 февраля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Во время тревоги Россия нанесла масштабный ракетный удар по территории Украины. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Николаеве, Дрогобыче, Днепропетровской области и других регионах.

Также известно, что оккупанты ударили ракетами по Киеву, это был третий удар в 2024 году. Примерно 20 вражеских целей были сбиты силами противовоздушной обороны над столицей и в области. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что враг запустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с территории России.

Как сообщал Главред, 7 февраля российские оккупанты осуществили повторный ракетный удар по территории Украины. Обломки ракеты были зафиксированы в Днепровском районе Киева. В результате обстрела российских оккупантов Днепровский район оказался без электроснабжения.

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