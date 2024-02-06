РФ готовится бить ракетами по Украине: в Силах обороны назвали цели ударов

Наталья Гуменюк рассказала о подготовке оккупантов к очередным ракетным атакам.

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Наталья Гуменюк предупредила об угрозе ракетных ударов РФ / коллаж Главред, скрииншоты из видео

Российские оккупационные войска накануне выпустили по Николаевской области ракету типа Х-59, сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины полковник Наталья Гуменюк.

Противник проверяет готовность наших систем ПВО. Это вполне вероятно свидетельствует о его подготовке к очередным ракетным атакам, рассказала она в эфире телемарафона, передает Армія Inform.

По словам представителя Сил обороны юга Украины, противник не прекращает обстрелы Очаковской и Куцурубской общин, чтобы переключить внимание украинских защитников на другие направления.

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В частности, за вчерашний день враг применил точечную ракетную атаку там, где смог применить тактическую авиацию из акватории Черного моря. По Николаевской области была выпущена ракета Х-59, уточнила она.

"По всей вероятности, это разведка боем — попытка проверить готовность систем ПВО. Мы видим, что всеобщая пауза, которую враг выдерживает между массированными ракетными атаками, достаточно взвешена. Это может свидетельствовать о подготовке к следующим атакам", - добавила Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Удары РФ по Украине

Напомним, ранее противник атаковал Украину при помощи 24 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Удар был направлен по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине.

Всего силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 11 вражеских БпЛА в пределах Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областей.

Ранее российские оккупанты атаковали Украину при помощи 35 ударных дронов Shahed-136/131 и двух зенитных управляемых ракет С-300.

Силы ПВО уничтожили 15 вражеских БПЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

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