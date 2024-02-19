Угроза обвала Авдеевского фронта: майор ВСУ оценил вывод войск из Авдеевки

Военный эксперт делает вывод, что после захвата Авдеевки россияне перебросят подразделения для наступления на Купянском направлении.

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Майор ВСУ назвал новую цель оккупантов / Коллаж Главред, фото: Командование Объединенных сил ВС Украины, Минобороны РФ

После выхода украинских военных из Авдеевки полное обрушение фронта на Авдеевском направлении маловероятно. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны, военный эксперт Алексей Гетьман, отметив, что Силы обороны отступали на заранее подготовленную линию обороны.

"Вряд ли враг будет наступать дальше. Может повториться ситуация, как было под Бахмутом. После его захвата россияне говорили, что могут продвинуться дальше, идти на Купянск и Угледар. Ничего там не произошло, только сейчас они начали вести наступательные действия. После тех потерь, которые россияне понесли под Авдеевкой, они будут перегруппировываться", - сказал Алексей Гетьман.

Гетьман отмечает, что россияне для захвата Авдеевки перемещали войска с Купянского направления и вероятно их теперь вернут и пополнят. По этой причине с военной точки зрения не стоит ожидать больших наступательных действий россиян к западу от Авдеевки.

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Он также добавляет, что после ухода войск назад, попытки продолжить наступление на Купянск могут усилиться.

"У них задача выйти на Купянск и на Купянск-Узловой. Хотят выйти на реку Оскол, пробовать форсировать ее. Но как говорят люди, которые там воюют, шансов форсировать Оскол нет. Поскольку наш западный берег укреплен, там горный кряж и на позициях пристреляна артиллерия", - рассказал он.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Ситуация на фронте

Напомним. как ранее сообщал Главред, 47-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) сообщила, что их бойцы из 25-го отдельного штурмового батальона после четырех месяцев обороны вышли из Авдеевского коксохимического завода. По их данным, операция завершилась без потерь.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш отреагировал на информацию, появившуюся в издании Forbes, о том, что Россия намерена стянуть к Купянску 500 танков и сотни единиц другой техники для масштабного наступления.

Раступник командира 3-й ОШБр Максим Жорин рассказал, что некоторые подразделения бригады находились в полном окружении в самой Авдеевке, но смогли выбраться из него.

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