УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Последние войска ВСУ вышли из коксохима: в 47 ОМБр раскрыли детали о потерях

Яна Ставская
19 февраля 2024, 18:55
Украинские войска продолжают держать оборону на определенных направлениях.
Последние войска ВСУ вышли из коксохима: в 47 ОМБр раскрыли детали о потерях
Россия понесла "беспрецедентные потери" / коллаж: Главред, фото: instagram/libkos, скриншот: deepstatemap

47-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) сообщила, что бойцы их 25-го отдельного штурмового батальона после четырех месяцев обороны последними вышли из Авдеевского коксохимического завода.

По данным батальона, операция прошла без потерь.

"Командование бригады сделало все возможное, чтобы уберечь наших воинов, обеспечив мощную огневую поддержку", - отметили в подразделении.

видео дня

Российские военные пытались захватить предприятие с октября 2023 года. Однако, по словам украинских защитников, понесли потери в "беспрецедентных масштабах".

Подразделения 47-й ОМБр продолжают держать оборону на определенных направлениях, отметили в бригаде.

Выход ВСУ из Авдеевки

17 февраля украинское командование официально заявило о выходе ВСУ из Авдеевки, где четыре месяца продолжалось непрерывное наступление российских захватчиков.

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что некоторое время некоторые подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады были в полном окружении в самой Авдеевке, но смогли выйти из него.

Он также прокомментировал сообщения отдельных российских телеграмм-каналов о том, что есть украинские бойцы, которые до сих пор находятся на территории Авдеевского коксохима.

"Могу сказать, что там не осталось ни одного нашего бойца. Там в принципе ничего не осталось, кроме нескольких полуразрушенных подвальных помещений", - заверил заместитель командира бригады.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Авдеевка ВСУ коксохим война России и Украины бои за Авдеевку Ситуация в Авдеевке
Реклама

Главное за день

Украину накрывает непогода: одни регионы засыплет снегом, а другие зальет дождями

Украину накрывает непогода: одни регионы засыплет снегом, а другие зальет дождями

19:44 Синоптик
Результаты совещания в Москве: в ГУР назвали следующую цель Кремля после Навального

Результаты совещания в Москве: в ГУР назвали следующую цель Кремля после Навального

19:27 Мир
Украина перекрывает границу с Польшей: что известно

Украина перекрывает границу с Польшей: что известно

18:39 Украина
Все главные новости

Популярное

Как правильно клеить супер клеем: простые, но очень полезные советы для хозяина 11037

Как правильно клеить супер клеем: простые, но очень полезные советы для хозяина

У него очень много женщин: Ефросинина рассказала про постельные отношения с мужем 9444

У него очень много женщин: Ефросинина рассказала про постельные отношения с мужем

Оккупанты пробили оборону ВСУ на Запорожском направлении — DeepState 8510

Оккупанты пробили оборону ВСУ на Запорожском направлении — DeepState

Одиозная Оксана Марченко показала, как выглядит сейчас 6256

Одиозная Оксана Марченко показала, как выглядит сейчас

Последние новости

20:18

Наталья Сумская объяснила, чем война с Россией страшнее предыдущих

20:03

Угроза обвала Авдеевского фронта: майор ВСУ оценил вывод войск из Авдеевки

19:59

РФ начала наступление из-за дефицита снарядов у ВСУ: Коваленко раскрыл сценарии войны

19:44

Украину накрывает непогода: одни регионы засыплет снегом, а другие зальет дождями

19:32

Все области Украины укрепляют границы и строят фортификационные сооружения на фронте

Россия может атаковать роем дронов столицы стран НАТО, у нее уже есть соответствующие технологии - БерлинскаяРоссия может атаковать роем дронов столицы стран НАТО, у нее уже есть соответствующие технологии - Берлинская
19:30

Бывший "Ревизор" Вадим Абрамов сбежал в РФ развлекать оккупантов

19:27

Результаты совещания в Москве: в ГУР назвали следующую цель Кремля после Навального

19:21

Как хранить авокадо: способ, чтобы не переспело и не почернело

19:21

Лунный календарь на 20 февраля: чего следует избегать в этот день

Реклама
19:10

Наступление по всем фронтам: что нужно знатьмнение

19:05

Какие прически сделают моложе на 10 лет: стилист показала, что добавляет возрастаВидео

19:02

Для чего дырки в овощечистке: факт, о котором многие не догадываются

19:00

Уронили прямо на сцене: Мадонна попала в конфуз во время концерта

18:55

Последние войска ВСУ вышли из коксохима: в 47 ОМБр раскрыли детали о потерях

18:50

Как легально платить за свет заметно меньше: простой, но хитрый трюк

18:39

Украина перекрывает границу с Польшей: что известно

18:35

Как лучше всего хранить специи: лайфхак, если нет специальной емкости

18:20

Блогеры Литвин и Куровский показали лицо новорожденного сына

18:00

В Испании убили российского летчика, который перешел на сторону Украины - СМИ

18:00

Как убрать пятна и грибок грибок на заборе: дешевое средство из 2 ингредиентов

Реклама
17:53

Волонтер оценила "Ланцет" РФ на поле боя: сжигаются сотни единиц техники

17:51

Что посадить ранней весной: цветы, которые порадуют быстрее остальных

17:35

Берлинская назвала, какие дроны необходимы украинским бойцам для победы на фронте

17:17

Как сажать арбузы на поле: простые способы получить сладкие ягоды

17:11

Удивительный способ укладки волос гарантирует отсутствие пушистых локонов

17:00

"Закрой дверь": Злата Огневич сцепилась с преследователем

16:59

Это уменьшит потери среди ВСУ: волонтер оценила стратегическое решение Зеленского

16:55

Оккупанты стянули сотни танков для наступления на Купянск: в ВСУ предупредили об угрозах

16:55

Можно ли стирать обувь в стиральной машине: мастер по ремонту техники дал ответ

16:54

Politico раскрыло нынешний план США по Украине: есть только сценарий "А"

16:43

Три крупных города под угрозой: куда РФ нацелится после Авдеевки — новый прогноз

16:26

Союзник "обул" Путина: назвал Украину дружественной и указал России на границы

16:22

Одиозная Оксана Марченко показала, как выглядит сейчас

16:20

Сельхозпродукцию из Украины нельзя пускать в Европу: безумное заявление Орбана

16:17

"Были в полном окружении": в Третьей штурмовой рассказали, остался ли кто-то в Адеевке

16:14

Война переходит в новую фазу: в ВСУ назвали главное условие для успеха Украины

15:59

Можно ли давать детям желейные конфеты: химик рассказал всё про их состав

15:50

Оккупанты устроили зачистку в Авдеевке и готовят штурм на новом направлении – ВСУ

15:43

Новая любовница Путина - "Барби" диктатора: что известно о пассии

15:42

"Враг в окрестностях Работино уничтожается": в ВСУ отражают наступление РФ на юге

Реклама
15:38

"Просто чудо": в Литве впечатлены боеспособностью ВСУ в условиях дефицита БК

15:37

Как избавиться от тараканов при помощи сахара: с чем его нужно перемешать

15:35

Кристина Соловий показала редкое фото с красавицей-мамой

15:23

Лидер культовой группы U2 Боно пламенно и яростно призвал США помогать Украине

15:23

Армия США выделяет собственные средства для помощи Украине: CNN раскрыло детали

14:56

Как поддерживать порядок в доме: 4 способа опытной хозяйки всегда жить в чистоте

14:54

США работают над отправкой Украине модели ракет ATACMS большой дальности - NBC

14:40

"Горячая точка" на востоке: Зеленский посетил передовые позиции ВСУ под КупянскомВидео

14:35

Может внезапно напасть на НАТО: в стране Альянса назвали способ остановить Россию

14:29

"Никогда не имела психоаналитика, но сейчас он нужен всем": Осадчая раскрыла секрет борьбы с тревожностью

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять