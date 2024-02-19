Последние войска ВСУ вышли из коксохима: в 47 ОМБр раскрыли детали о потерях

Украинские войска продолжают держать оборону на определенных направлениях.

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Россия понесла "беспрецедентные потери" / коллаж: Главред, фото: instagram/libkos, скриншот: deepstatemap

47-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) сообщила, что бойцы их 25-го отдельного штурмового батальона после четырех месяцев обороны последними вышли из Авдеевского коксохимического завода.

По данным батальона, операция прошла без потерь.

"Командование бригады сделало все возможное, чтобы уберечь наших воинов, обеспечив мощную огневую поддержку", - отметили в подразделении. видео дня

Российские военные пытались захватить предприятие с октября 2023 года. Однако, по словам украинских защитников, понесли потери в "беспрецедентных масштабах".

Подразделения 47-й ОМБр продолжают держать оборону на определенных направлениях, отметили в бригаде.

Выход ВСУ из Авдеевки

17 февраля украинское командование официально заявило о выходе ВСУ из Авдеевки, где четыре месяца продолжалось непрерывное наступление российских захватчиков.

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что некоторое время некоторые подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады были в полном окружении в самой Авдеевке, но смогли выйти из него.

Он также прокомментировал сообщения отдельных российских телеграмм-каналов о том, что есть украинские бойцы, которые до сих пор находятся на территории Авдеевского коксохима.

"Могу сказать, что там не осталось ни одного нашего бойца. Там в принципе ничего не осталось, кроме нескольких полуразрушенных подвальных помещений", - заверил заместитель командира бригады.

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