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"Были в полном окружении": в Третьей штурмовой рассказали, остался ли кто-то в Адеевке

Юлия Закрепа
19 февраля 2024, 16:17
Половина всех российских КАБов, которые падали на голову в Авдеевке, пришлись по территории коксохима.
'Были в полном окружении': в Третьей штурмовой рассказали, остался ли кто-то в Адеевке
В Третьей штурмовой рассказали о ситуации в Авдеевке / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, instagram/libkos

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что определенное время некоторые подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады были в полном окружении в самой Авдеевке, но смогли выйти из него.

"Сейчас можем говорить, что некоторое время некоторые подразделения Третьей штурмовой в самой Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти", - написал Жорин в своем Telegram.

Он также прокомментировал сообщения отдельных российских телеграм-каналов о том, что есть украинские бойцы, которые до сих пор находятся на территории Авдеевского коксохима.

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"Могу сказать, что там не осталось ни одного нашего бойца. Там в принципе ничего не осталось, кроме нескольких полуразрушенных подвальных помещений", - заверил заместитель командира бригады.

Он отметил, что почти половина всех российских КАБов, которые падали на голову в Авдеевке, пришлись по территории коксохима.

Оборона Авдеевки: что известно

Напомним, что заместитель командира третьей ОШБр Родион Кудряшов заявил, что после ухода ВСУ из Авдеевки россияне готовят новое наступление. Максимум, что сможет враг - это локальные, очень ограниченные атаки, считают в ВСУ.

В Третьей штурмовой бригаде сообщили, что под Авдеевкой ВСУ выровняли линию фронта. Российские войска имели значительное преимущество в тяжелом оружии, артиллерии, ударных дронах и применяли до сотни КАБов в день. Бригада нанесла значительные потери врагу.

Бойцы Третьей штурмовой бригады раскрыли ситуацию возле Авдеевки. Известно, что подразделения бригады заняли подготовленные позиции возле Авдеевки и успешно держат оборону. Ситуация по новым позициям стабильная.

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