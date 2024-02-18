Смерть Навального может ускорить передачу Taurus Украине - Politico

Бывший командующий армии США в Европе, подчеркнул, что Taurus станет мощным дополнением к украинскому арсеналу.

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Когда Германия передаст Taurus Украине / коллаж: Главаред, фото: ОП, РосСМИ, скриншот: видео

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что смерть российского оппозиционера Алексея Навального должна подтолкнуть канцлера Германии Олафа Шольца к отправке крылатых ракет Taurus в Украину.

"Правильный ответ - отправить сейчас все, что у нас есть, даже этот Taurus", - заявила депутат.

Зеленые, FDP и оппозиционные христианские демократы выступают за передачу ракет Taurus с радиусом действия около 500 километров и мощной боеголовкой, способной уничтожать укрепленные цели или ключевые объекты инфраструктуры, такие как мосты, передает Politico.

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В издании отметили, что именно эта способность заставляет Германию медлить с поставкой, поскольку Берлин опасается реакции России, если Украина нанесет удар по ключевым объектам, таким как мост через Керченский пролив, соединяющий Россию с оккупированным Крымом.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности, когда Шольца спросили о его решении отказаться от отправки ракет, он просто ответил, что вопрос был "странным".

"Мне трудно объяснить, почему канцлер не сказал: "Давайте, сделаем это. Два дня назад - смерть Навального именно в тот момент, когда мы собрались на этой конференции - это знак, и мы должны реагировать", - отметила Штрак-Циммерманн.

Бен Ходжес, бывший командующий армии США в Европе, подчеркнул, что Taurus станет мощным дополнением к украинскому арсеналу в то время, когда страна находится под растущим давлением российских атак.

Украинская сторона заявила, что обеспечение поставок Taurus является жизненно важным требованием для Киева.

"Есть только один способ уничтожить Россию - нанести удар вглубь оккупированной Россией территории", - отметил украинский чиновник на условиях анонимности.

Напомним, что Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, почему Украина не может получить ракеты Taurus. По его словам, для этого ищут лучший момент, намекнув, что прогресс будет и добавил, что Германия тратит больше всего в Европе.

В Раде анонсировали передачу Украине дальнобойных Taurus. Дипломат Богдан Яременко заявил, что американцы пытаются избегать действий, которые Россия может расценить как шаг на эскалацию и в ответ атаковать европейские государства.

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