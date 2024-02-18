УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Смерть Навального может ускорить передачу Taurus Украине - Politico

Юлия Закрепа
18 февраля 2024, 20:52
Бывший командующий армии США в Европе, подчеркнул, что Taurus станет мощным дополнением к украинскому арсеналу.
Смерть Навального может ускорить передачу Taurus Украине - Politico
Когда Германия передаст Taurus Украине / коллаж: Главаред, фото: ОП, РосСМИ, скриншот: видео

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что смерть российского оппозиционера Алексея Навального должна подтолкнуть канцлера Германии Олафа Шольца к отправке крылатых ракет Taurus в Украину.

"Правильный ответ - отправить сейчас все, что у нас есть, даже этот Taurus", - заявила депутат.

Зеленые, FDP и оппозиционные христианские демократы выступают за передачу ракет Taurus с радиусом действия около 500 километров и мощной боеголовкой, способной уничтожать укрепленные цели или ключевые объекты инфраструктуры, такие как мосты, передает Politico.

видео дня

В издании отметили, что именно эта способность заставляет Германию медлить с поставкой, поскольку Берлин опасается реакции России, если Украина нанесет удар по ключевым объектам, таким как мост через Керченский пролив, соединяющий Россию с оккупированным Крымом.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности, когда Шольца спросили о его решении отказаться от отправки ракет, он просто ответил, что вопрос был "странным".

"Мне трудно объяснить, почему канцлер не сказал: "Давайте, сделаем это. Два дня назад - смерть Навального именно в тот момент, когда мы собрались на этой конференции - это знак, и мы должны реагировать", - отметила Штрак-Циммерманн.

Бен Ходжес, бывший командующий армии США в Европе, подчеркнул, что Taurus станет мощным дополнением к украинскому арсеналу в то время, когда страна находится под растущим давлением российских атак.

Украинская сторона заявила, что обеспечение поставок Taurus является жизненно важным требованием для Киева.

"Есть только один способ уничтожить Россию - нанести удар вглубь оккупированной Россией территории", - отметил украинский чиновник на условиях анонимности.

Напомним, что Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, почему Украина не может получить ракеты Taurus. По его словам, для этого ищут лучший момент, намекнув, что прогресс будет и добавил, что Германия тратит больше всего в Европе.

В Раде анонсировали передачу Украине дальнобойных Taurus. Дипломат Богдан Яременко заявил, что американцы пытаются избегать действий, которые Россия может расценить как шаг на эскалацию и в ответ атаковать европейские государства.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине военная помощь Ракеты Taurus смерть Навального
Реклама

Главное за день

Артиллерия и снаряды для Украины: Зеленский раскрыл договоренности в Мюнхене

Артиллерия и снаряды для Украины: Зеленский раскрыл договоренности в Мюнхене

21:04 Украина
"Все решится через 3 месяца": громкое заявление Борреля насчет войны в Украине

"Все решится через 3 месяца": громкое заявление Борреля насчет войны в Украине

20:10 Мир
Налетит снег и врежет -6: в Украину возвращается непогода

Налетит снег и врежет -6: в Украину возвращается непогода

19:49 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля: Девы - решающий момент, Ракам - приключения 12863

Гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля: Девы - решающий момент, Ракам - приключения

Прорыв РФ на километры от Авдеевки: эксперт рассказал об угрозе для 5-ти городов 5942

Прорыв РФ на километры от Авдеевки: эксперт рассказал об угрозе для 5-ти городов

Серия ошибок : россияне расстреляли группу бойцов в Авдеевке, что говорят в ВСУ 4880

"Серия ошибок": россияне расстреляли группу бойцов в Авдеевке, что говорят в ВСУ

Пенсии не будет платить тем, кто не выполнит условие: в ПФУ назвали новое правило 4133

Пенсии не будет платить тем, кто не выполнит условие: в ПФУ назвали новое правило

Последние новости

22:06

Большая война в Европе: Писториус назвал сроки вероятной атаки РФ

22:02

Что нужно съесть 19 февраля, чтобы быть здоровым весь год: важные приметы дня

21:33

Вдова Билоножко рассказала, как певец дрался с Виктором Ющенко из-за женщин

21:12

Гороскоп Таро с 19 по 25 февраля: что звезды готовят для каждого знака

21:04

Артиллерия и снаряды для Украины: Зеленский раскрыл договоренности в Мюнхене

Не все бойцы покинули Авдеевку: как осущестлялся выход ВСУ из города и почему военные его критикуютНе все бойцы покинули Авдеевку: как осущестлялся выход ВСУ из города и почему военные его критикуют
20:52

Смерть Навального может ускорить передачу Taurus Украине - Politico

20:15

"Лучшая пара Украины": Залужный умилил Сеть очаровательным фото с женой

20:10

"Все решится через 3 месяца": громкое заявление Борреля насчет войны в Украине

19:53

Что не так с "гарантиями безопасности" для Украинымнение

Реклама
19:51

"В бой насмерть": полковник Британии раскрыл план масштабного наступления РФ

19:49

Налетит снег и врежет -6: в Украину возвращается непогода

19:12

Лунный календарь на 19 февраля: для кого это самый удачный день

19:09

"Враг смог создать преимущество": в Раде назвали причину выхода ВСУ из Авдеевки

18:48

Оккупанты пытаются прорваться к Работино: в DeepState показали новое наступление РФ

18:09

"Путин абсолютно безумен": Эйдман объяснил, зачем диктатору РФ смерть Навального

18:00

Что можно сделать из старой простыни: 3 полезные поделки

17:59

Будущее Украины без помощи США: в Bloomberg описали неожиданный сценарий событий

17:45

Пирровая "победа" РФ в Авдеевкемнение

17:39

"Готовы завершить "этот конфликт": Путин выдал циничное заявление о войне в Украине

17:13

В Мариуполе отравили непрошеных "гостей" из Москвы: накормили обедом с мышьяком

Реклама
16:59

Тело Навального покрыто синяками: в СМИ раскрыли детали о возможном отравлении

16:32

"Джокер" Хоакин Феникс станет отцом во второй раз

16:29

Зеленский озвучил новое заявление о мобилизации в Украине

16:13

Оккупанты расстреляли двоих украинских военнопленных – Сухопутные войска ВСУ

15:55

"Бойцы отошли на новые позиции": в Третьей штурмовой раскрыли ситуацию возле Авдеевки

15:52

Медведев истерит разделом России: обратился к "любимому" аргументу и вспомнил об Авдеевке

15:32

Молчунья-дочь Сумской снялась в российском сериале, который хейтят даже фанаты

15:27

4 места в доме, где категорически нельзя ставить цветы

15:10

Большую часть экипажа не спасли: в ВСУ раскрыли детали удара по Цезарю Куникову

15:08

Мощная молитва за внука: что это такое и как желательно молиться

14:45

Орхидеи будут цвести постоянно, если соблюдать правило 10 дней с одним ингредиентом

14:14

"Серия ошибок": россияне расстреляли группу бойцов в Авдеевке, что говорят в ВСУ

14:05

Оккупанты РФ пытаются продвинуться у Авдеевки: где атакует враг

13:51

Психолог Наталия Холоденко попала в ДТП в Монако

13:49

Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля: Раку - все и сразу, Деве - легкость

13:36

Нехватку боеприпасов для ВСУ вряд ли удастся "закрыть" в 2024-м - Der Spiegel

13:04

Авдеевка далась русским "большой ценой": раскрыты потери РФ за время всей операции

12:59

РФ попытается прорвать оборону ВСУ на 5 направлениях: в NYT раскрыли планы Путина

12:33

Какой скоро будет курс доллара: банкир дал детальный прогноз

12:20

На войне против Украины "задвохсотился" заместитель командующего 18 армии РФ

Реклама
11:48

Церковный праздник 19 февраля: чего стоит избегать в день святых Архипа и Филимона

11:44

ВСУ поразили самолет ВКС РФ: пилот направил его в населенные пункты на ЛуганщинеВидео

11:36

"Предала и Родину, и себя": звезда "Домика на счастье" рассказала, как относится к молчунье Безрук

11:20

Китайский гороскоп на завтра 19 февраля: Собакам - закончить начатое, Кабанам неприятности

11:05

Объявлены сроки появления первых F-16 в небе Украины – Foreign Policy

10:50

В супермаркетах "хитрят" с ценами на товары: как не обмануться украинцам

10:47

Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля: кого ждет большой успех

10:33

Гороскоп на завтра 19 февраля: Козерогу - заработок, Скорпиону - экономия

10:27

Войска РФ пошли в наступление на Запорожском направлении, но ВСУ устроили разгромВидео

10:00

"Спасибо Москве": Лолита разнылась в Сети, что ей не хватает пенсии на дрова

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять