Шольц ответил на скандальное интервью Путина: канцлер дал обещание Украине

Федеральный канцлер Олаф Шольц прокомментировал скандальное интервью диктатора Владимира Путина американцу Такеру Карлсону.
Как написал он в соцсети Х (бывший Twitter), заявления Путина еще больше убеждают, почему союзники должны продолжить поддерживать Украину.
Немецкий канцлер убежден в том, что президент России насмехается над тем, что Россия действительно творит в Украине, и приводит полностью запутанные объяснения причин этой войны.
"Для нас это делает вопрос еще более очевидным: мы остаемся полностью на стороне Украины", – добавил Шольц.
Напомним, эксперт разнес скандальное интервью Путина. Такое интервью "продать американской публике вряд ли удастся", считает Александр Палий.
Ранее в ГУР разнесли новые бредни Путина насчет Украины. Интервью Владимира Путина - это информационно-психологическая спецоперация, уверен Андрей Юсов.
Напомним, накануне Путин дал интервью, в котором повторил заезженные нарративы российской пропаганды, включая те, что касаются войны в Украине.
Он обвинил Украину в нежелании вести переговоры, заявил, что Россия "не достигла целей" в войне против Украины, а также что РФ была "вынуждена взять Крым под свою защиту" в 2014 году.
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