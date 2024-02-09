Шольц ответил на скандальное интервью Путина: канцлер дал обещание Украине

Президент РФ приводит полностью запутанные объяснения причин войны, говорит Олаф Шольц.

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Олаф Шольц прокомментировал бредовые заявления Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Федеральный канцлер Олаф Шольц прокомментировал скандальное интервью диктатора Владимира Путина американцу Такеру Карлсону.

Как написал он в соцсети Х (бывший Twitter), заявления Путина еще больше убеждают, почему союзники должны продолжить поддерживать Украину.

Немецкий канцлер убежден в том, что президент России насмехается над тем, что Россия действительно творит в Украине, и приводит полностью запутанные объяснения причин этой войны.

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"Для нас это делает вопрос еще более очевидным: мы остаемся полностью на стороне Украины", – добавил Шольц.

/ @Bundeskanzler

Напомним, эксперт разнес скандальное интервью Путина. Такое интервью "продать американской публике вряд ли удастся", считает Александр Палий.

Ранее в ГУР разнесли новые бредни Путина насчет Украины. Интервью Владимира Путина - это информационно-психологическая спецоперация, уверен Андрей Юсов.

Напомним, накануне Путин дал интервью, в котором повторил заезженные нарративы российской пропаганды, включая те, что касаются войны в Украине.

Он обвинил Украину в нежелании вести переговоры, заявил, что Россия "не достигла целей" в войне против Украины, а также что РФ была "вынуждена взять Крым под свою защиту" в 2014 году.

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