Армия США выделяет собственные средства для помощи Украине: CNN раскрыло детали

С октября 2023 года, начала финансового года, армия потратила более 430 млн долларов на различные операции.

https://glavred.info/world/armiya-ssha-vidilyaye-vlasni-koshti-dlya-dopomogi-ukrajini-cnn-rozkrilo-detali-10543019.html Ссылка скопирована

Армия США выделяет собственные средства для помощи Украине / коллаж: Главред, фото: НАТО, ОП, Командование Объединенных Сил ВСУ

Армии США пришлось оплатить счета на сотни миллионов долларов на поддержку ВСУ в течение последних нескольких месяцев, поскольку перспективы финансирования Украины в Конгрессе остаются неопределенными.

Как сообщает CNN, армейские чиновники все больше обеспокоены тем, что без нового финансирования им придется экономить деньги на других важных проектах, чтобы и в дальнейшем поддерживать Киев.

С октября 2023 года, начала финансового года, армия потратила более 430 млн долларов на различные операции, включая обучение украинских войск, транспортировку техники и переброску американских войск в Европу. Эти счета были оплачены командованием США в Европе и Африке.

видео дня

"По сути, мы делаем это за счет армейских запасов", - сказал изданию высокопоставленный военный чиновник.

Без одобренного Конгрессом бюджета на 2024 год и без дополнительного финансирования Украины командование имеет примерно 3 млрд. долларов на оплату оперативных расходов, общая сумма которых составляет 5 млрд. долларов, пояснил другой высокопоставленный военный чиновник.

Сюда входят операции, связанные с поддержкой Киева - обучение и переброска вооружений и техники в Польшу и Украину, а также другие операции американского командования по всей Европе и Африке.

Если Конгресс не примет законопроект о новом финансировании Украины в течение нескольких месяцев, американским военным придется принимать тяжелые решения и отказываться от менее важных проектов - таких как строительство казарм или стимулирование призыва на военную службу, говорят представители Пентагона.

Напомним, что США работают над отправкой Украине модели ракет ATACMS большой дальности. Администрация президента Байдена работает над тем, чтобы предоставить Украине новые мощные баллистические ракеты большой дальности.

Конгресс США рассмотрит вопрос военной помощи Украине не раньше середины марта. Сторонники Украины в Республиканской и Демократической партиях призвали спикера Джонсона действовать быстро и предоставить дальнейшую помощь Киеву.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.