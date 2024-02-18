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Будущее Украины без помощи США: в Bloomberg описали неожиданный сценарий событий

Юлия Закрепа
18 февраля 2024, 17:59
В издании отмечают, что поражение Украины приведет к губительным, широкомасштабным последствиям.
Будущее Украины без помощи США: в Bloomberg описали неожиданный сценарий событий
Что будет с войной в Украине без помощи США / коллаж: Главред, фото: Белый Дом, 53 отдельная механизированная бригада

Американский обозреватель Гэл Брэндс считает, если США не разблокируют помощь Украине, последствия "будут серьезными и глобальными". Это подорвет политику Америки на годы.

Также Брэндс считает, если США перестанут поддерживать Украину, никто другой не сможет предоставлять военную помощь в таких объемах, как это делала Америка.

"Европа может предоставить щедрую финансовую помощь, но она не может обеспечить боевое оборудование, которое крайне необходимо Украине. Таким образом последствия прекращения помощи начнут быстро накапливаться. Украинские войска были вытеснены из Авдеевки на востоке из-за серьезной нехватки артиллерии. В течение нескольких месяцев или раньше Украина столкнется с мучительными решениями о том, как развернуть свои военные ресурсы, которые сокращаются", - говорится в статье обозревателя Bloomberg Opinion.

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Издание утверждает, что "поражение Украины приведет к губительным, широкомасштабным последствиям".

"Поражение Украины посеяло бы серьезную нестабильность в Европе, поскольку мстительная, военно мобилизованная Россия угрожает восточному фронту НАТО. Это приведет к усилению глобального давления на распространение ядерного оружия, поскольку уязвимые страны - Польша, Южная Корея и Япония, чтобы назвать несколько - придут к выводу, что самое главное оружие является их единственным средством безопасности и, возможно, выживания. Не в последнюю очередь победа России в Украине разрушила бы нормы, которые действовали после 1945 года против насильственного захвата и аннексии территории, тем самым потянув мир обратно к жестокой анархии", - отмечает автор статьи.

Издание напоминает, что США тратят на военную помощь Украине лишь 5-6% своего годового бюджета на оборону. Обозреватель также отмечает, что "такое отступление составит одну из больших непринужденных ошибок в история внешней политики США".

Напомним, что американские аналитики назвали сроки "обвала" фронта без помощи США для Украины. Европейские страны не имеют запасов оружия и боеприпасов на американском уровне, и вряд ли смогут восполнить этот пробел.

Максим Розумный раскрыл, как изменится роль США в мире, если война в Украине заморозится. Он считает, что с точки зрения внешнего наблюдателя, особенно геополитического игрока, которым являются США, это отнюдь не победа, а полное фиаско России в этой войне.

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