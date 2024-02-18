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"В бой насмерть": полковник Британии раскрыл план масштабного наступления РФ

Юлия Закрепа
18 февраля 2024, 19:51
Украина должна быть готова к неожиданностям и иметь достаточно резервов, готовых к развертыванию.
'В бой насмерть': полковник Британии раскрыл план масштабного наступления РФ
Оккупанты готовят новое масштабное наступление / коллаж: Главред, фото: instagram/libkos, скриншот: deepstatemap

Полковник британской армии в отставке, известный военный эксперт Глен Грант рассказал о планах страны-агрессора и готовится ли сейчас враг к новому масштабному наступлению на фронте.

"Это важный вопрос, и я считаю, что ответ - да. Очевидно, что они планируют что-то значительное. Настоящий вопрос заключается в масштабах и характере этих будущих действий. Россия обладает значительными военными ресурсами, включая танки, бронетехнику и, кажется, что у них бесконечный запас личного состава. То, что они делают с этими людьми, в основном сводится к тому, что их попросту бросают в бой на смерть, как мясо. Но их много, и руководству безразлично, если они умрут. Россиянам важно просто продолжать двигаться вперед и вперед. Я думаю, что вскоре мы увидим, как Россия снова где-то мощно атакует. Очень надеюсь, что не в районе Сум или Харькова", - подчеркнул полковник Грант для телеканала "Еспресо".

Полковник также отметил, что важно помнить о склонности России к нетрадиционной тактике, которая всегда держит противников в догадках. Украина должна быть готова к неожиданностям и иметь достаточно резервов, готовых к развертыванию.

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"Вопреки распространенному мнению, у нас есть человеческие резервы, разбросанные по разным городам, в Киеве, во Львове, и очень важно их эффективно тренировать и мобилизовать, потому что к завершению этой войны их понадобится очень много. Важно, чтобы все осознавали потенциальную потребность в вовлеченности, даже если сейчас они выполняют невоенные роли", - отметил Грант.

Напомним, что 17 февраля российские оккупанты начали новое наступление - пытаются прорваться к Роботино. Российская армия имеет небольшой тактический успех в продвижении на село Роботино Пологовского района Запорожской области.

Аналитики ISW рассказали о планах наступления оккупантов на Запорожье. Известно, что российские войска скапливают большую группировку сил, готовясь к возобновлению наступления в Запорожской области.

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война в Украине ВСУ вторжение России
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