Оккупанты пытаются прорваться к Работино: в DeepState показали новое наступление РФ

Российские оккупанты продвинулись возле Ивановского и Вербового на Запорожском направлении.

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Оккупанты продвигаются возле Работино / коллаж: Главред, фото: instagram/libkos, скриншот: deepstatemap

OSINT-аналитики сообщают о ситуации на фронте. По состоянию на вечер воскресенья, 18 февраля, российские оккупанты имеют небольшой тактический успех в продвижении на село Работино Пологовского района Запорожской области.

"Враг продвинулся возле Ивановского и Вербового. Продолжаются бои южнее и западнее Работино", - отмечают OSINT-аналитики, негосударственного украинского проекта DeepState.

Как утверждают в DeepState, "со вчерашнего дня начались активные штурмы врагом Работинского выступления".

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Оккупанты наступают на Запорожском направлении / скриншот: deepstatemap

"Россияне пытаются зайти в само Работино, бои идут за опорный пункт южнее села. Оккупанты продавили оборону юго-западнее Вербового, продолжаются стабилизационные мероприятия. Без ввода резервов, может сложиться плохая ситуация - это понимают и наши, и враг", - отмечается в сообщении.

Ситуация на Запорожском направлении: что известно

Напомним, что аналитики ISW рассказали о планах наступления оккупантов на Запорожье. Известно, что российские войска скапливают большую группировку сил, готовясь к возобновлению наступления в Запорожской области.

Представитель группировки Вооруженных сил Украины Таврия Дмитрий Лиховий рассказал, что в ВСУ оценили угрозу Запорожью. Двойного преимущества врага на этом направлении нет, поэтому угрозы Запорожью не фиксируется. В случае опасности ВСУ готовы дать бой.

РФ отбила позиции на Запорожье, которые ВСУ захватили во время контрнаступления. Аналитики ISW не считают, что возвращение этих позиций российскими войсками является особенно важным на данный момент.

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