'Бойцы отошли на новые позиции': в Третьей штурмовой раскрыли ситуацию возле Авдеевки

Противник пытается прорвать оборону украинских военных и постоянно проводит штурмовые действия.

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Оккупанты готовят наступление на новые населенные пункты / коллаж: Главред, фото: instagram/libkos, скриншот: deepstatemap

Пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин сообщил, что подразделения бригады заняли подготовленные позиции возле Авдеевки и успешно держат оборону.

"Оборонительная операция возле Авдеевки еще продолжается. Она многогранна и многие подразделения принимают в ней участие. Если говорить о 3-й ОШБр, то действительно мы заняли подготовленные оборонительные позиции возле Авдеевки. Мы держим оборону. Противник пытается эту оборону прорвать и постоянно проводит штурмовые действия. Впрочем, стоит отметить, ситуация по новым позициям стабильная. Большинство бойцов отошли на новые позиции. Поэтому в целом можно говорить об успешной операции, но отмечу, что это многогранная операция с участием различных служб и подразделений. За всю операцию будет отчитываться Генштаб", - рассказал Бородин в эфире "Еспресо".

Пресофицер также отметил, что в оборонительной операции в Авдеевке каждое подразделение должно работать идеально

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"Операция в Авдеевке, в которой активное участие принимала 3-я ОШБр, гораздо сложнее, чем штурмовые. Это очень сложный системный процесс. Каждое подразделение и служба должны работать по секундам. Поскольку каждая ошибка может стоить жизни бойцов", - добавил он.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, что заместитель командира третьей ОШБр Родион Кудряшов заявил, что после ухода ВСУ из Авдеевки россияне готовят новое наступление. Майор сообщил, что в Генштабе России есть еще планы - после Авдеевки быстро развить дальнейшее наступление.

В Третьей штурмовой бригаде сообщили, что под Авдеевкой ВСУ выровняли линию фронта. Российские войска имели значительное преимущество в тяжелом оружии, артиллерии, ударных дронах и применяли до сотни КАБов в день. Бригада нанесла значительные потери врагу.

РФ попытается прорвать оборону ВСУ на 5 направлениях. Российские войска на некоторых направлениях собрали более 100 тысяч войск, армия Украины испытывает дефицит боеприпасов, пишут журналисты The New York Times. В битве за Авдеевку было ликвидировано около 50 тысяч оккупантов.

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