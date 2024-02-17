"Неуважение к званию": британский полковник раскритиковал отставку Залужного

Полковник Британии отметил, что боевые генералы не должны узнавать о своем увольнении из СМИ.

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Как Зеленский должен был уволить Залужного / Коллаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/vzaluzhnyi

Полковник Великобритании в отставке Глен Грант жестко прокомментировал отставку военного командования ВСУ и генерала Валерия Залужного. Он отметил, что любые ротации в военном руководстве должны происходить с уважением к генералам.

"Неприемлемо то, что некоторые генералы узнали о своем увольнении из СМИ. Ответственность верховного главнокомандующего, или нового главкома, как в случае с Сырским, заключается в том, чтобы лично, с уважением, сообщать людям об их увольнении. Неуважение к званию и всей системе неприемлемо. С генералами так обращаться нельзя. Впрочем, любое неправильное поведение можно исправить, в частности через принесенные извинения тем, кого это коснулось", - отметил он в эфире "Еспресо".

Однако Глен Грант добавил, что замена Валерия Залужного и его команды относится к компетенции президента Владимира Зеленского и является стандартной практикой в каждой армии.

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Напомним, что генерал Сергей Наев узнал о своем увольнении из СМИ. Об увольнении с должности командующего Объединенных сил ВСУ, которую занимал с 2020 года, из СМИ, признался генерал в своих соцсетях и был удивлен.

У президента Зеленского впервые назвали причину увольнения Залужного. Решение президента о снятии Валерия Залужного с должности Главнокомандующего обусловлено необходимостью пересмотра тактики действий.

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