'Это Ваша награда': Залужный прокомментировал присвоение ему звания Героя Украины

Экс-глава Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отреагировал на присвоенное ему звание Героя Украины и вручение ордена "Золотая звезда". Для него полученная награда является большой честью и ответственностью. Об этом Залужный написал в своем Telegram-канале.
"Для меня большая честь получить звание Героя Украины. Честь и ответственность. Которые я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должностей. Это Ваша награда, потому что именно вы - настоящие Герои!" - написал Залужный.
Бывший главнокомандующий ВСУ отметил, что это награда для всех защитников Украины, которые продолжают свою службу. Он заверил, что и в дальнейшем будет преданно служить украинскому народу.
"С преданностью и благодарностью служу и буду служить Украинскому народу!" - отметил Залужный.
Отставка Залужного
Напомним, 8 февраля стало известно об отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Новым главнокомандующим президент назначил Александра Сырского.
Как сообщал Главред, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался выполнять рекомендации советников США относительно летнего наступления против оккупантов, что стало одной из причин его отставки, по данным издания Politico.
Кроме этого, 8 февраля Валерию Залужному присвоили звание Героя Украины и вручили орден "Золотая звезда" за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
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