"Готовы давать отпор во всех горячих точках": в ВСУ оценили угрозу Запорожью

Российские оккупационные войска сейчас сосредоточились на Авдеевском направлении, сказал представитель группировки ВСУ Таврия Дмитрий Лиховой.

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Ситуация в районе Запорожья стабильная, угрозы городу нет - ВСУ / Коллаж: Главред, фото: DeepState, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Ситуация в направлении Запорожья остается стабильной, угрозы наступления войск агрессора России на данный момент нет. В случае опасности ВСУ готовы дать отпор. Пока оккупанты сосредоточились конкретно на Авдеевском направлении. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховой.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что военный контингент РФ от административной границы Донецкой области и вплоть до Днепропетровской, рассредоточен. Основные силы оккупанты собрали на Авдеевском направлении.

"Запорожское направление начинается еще с практически границы с Донецкой областью и идет вплоть до Днепропетровской области... Это совсем другие и естественные, и другие условия на поле боя. Фактически там контингент российский "размазан" по всей этой линии фронта. Если делить эту концентрацию на километры или десятки километров, то совсем нет такой угрозы, как ее некоторые могли себе представить", - объяснил ситуацию Лиховой.

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Как утверждает военный, двойного преимущества врага на этом направлении нет, поэтому угрозы Запорожью не фиксируется. В случае опасность ВСУ готовы дать бой.

"Нет угрозы Запорожью, как некоторые могли уже интерпретировать. Там ситуация стабильная... Враг основные усилия сосредотачивает именно на Авдеевском направлении. И мы в случае необходимости готовы давать отпор во всех горячих точках, если они еще появятся", - подчеркнул Дмитрий Лиховой.

Угроза масштабного наступления России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Россия в марте может пойти в новое наступление. Как полагает дипломат, оно может начаться через несколько месяцев после так называемых выборов Путина. Боррель призвал западный мир оказать Украине финансовую и военную помощь.

Представитель группировки войск Таврия Дмитрий Лиховой сказал, что войска РФ готовят новое наступление на Запорожском направлении. Захватчики могут пойти в атаку на Ореховском направлении, на участке, где освобожденное Работино.

ГУР Минобороны изучает сведения о возможном новом наступлении РФ, отметил представитель военной разведки Андрей Юсов. По его словам, сейчас все усилия сосредоточены на Авдеевском направлении, где очень тяжелая ситуация.

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