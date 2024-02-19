США работают над отправкой Украине модели ракет ATACMS большой дальности - NBC

Администрация президента Байдена работает над тем, чтобы предоставить Украине новые мощные баллистические ракеты большой дальности, пишет NBC News.

https://glavred.info/world/ssha-rabotayut-nad-otpravkoy-ukraine-modeli-raket-atacms-bolshoy-dalnosti-nbc-10543007.html Ссылка скопирована

У США также есть боеприпасы и артиллерия, готовые к немедленной отправке на Украину - NBC / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Администрация президента США Джо Байдена после нескольких месяцев просьб украинских официальных лиц работает над тем, чтобы предоставить Киеву мощные баллистические ракеты большой дальности. Об этом сообщает портал NBC News со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что в конце прошлого года США начали поставлять Украине армейские тактические ракетные комплексы, известные как ATACMS. Но до сих пор поставлялись только старые модели ‒ средней дальности. Теперь США склоняются к отправке более дальнобойной версии ракеты, сказали чиновники. Ожидается, что новые поставки позволят Украине наносить удары дальше в пределах временно оккупированного Россией Крымского полуострова.

Представители Пентагона заявили изданию, что у США крайне ограниченный запас ATACMS и что они вряд ли будут отправлять их на склады украинской армии ‒ без выделения денег на пополнение американских запасов.

видео дня

По словам двух американских чиновников, если Конгресс одобрит увеличение финансирования Украины, США могут включить дальнобойные системы ATACMS в один из первых пакетов военной помощи, которые были оплачены за счет этих средств.

У США также есть боеприпасы и артиллерия, готовые к немедленной отправке на Украину, если финансирование будет одобрено Конгрессом, добавили чиновники.

Украина получила ATACMS и применила их

17 октября прошлого года журналисты BBC со ссылкой на собственные источники сообщили, что ВСУ впервые ударили ракетами ATACMS по войскам РФ. Силы обороны Украины, вероятно, нанесли удары по оккупантам в Бердянске и Луганске и застали врага врасплох.

Президент Владимир Зеленский тогда подтвердил применение ATACMS Украиной на поле боя. Украинский гарант поблагодарил Штаты за поддержку.

В Белом доме также подтвердили передачу Украине ракет ATACMS. Представитель администрации Байдена сказал, что Киеву отправили ракеты с дальностью пуска 160 км. В Штатах ожидают усиления боеспособности ВСУ благодаря новым вооружениям.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.