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Ракеты могли дать Украине: США собрались утилизировать сотни ATACMS – Newsweek

Андрей Ганчук
4 января 2024, 08:12
Бывший советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного считает, что ракеты ATACMS, которые собрались списать Штаты, могли бы помочь Украине на юге.
США, Украина, ATACMS
Украина могла бы использовать "списанные" ATACMS для ударов по российским оккупантам - Райс / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

В США собираются утилизировать сотни установок и ракет ATACMS, у которых уже истек срок годности. Мероприятия будут профинансированы за счет средств американских налогоплательщиков. В экспертном сообществе убеждены, что ракеты и установки могли быть переданы Украине для отражения российской агрессии. В Белом доме такие планы пока не подтверждают.

В материале Newsweek говорится о том, что Штаты собираются утилизировать ракеты и установки ATACMS, у которых истек срок годности.

Как утверждает бывший специальный советник главкома ВСУ Валерия Залужного Дэниел Райс, ракеты по-прежнему остаются "прекрасным легальным высокоточным кассетным оружием", и их можно было бы поставить Украине. Причем срок годности, как полагает Райс, это не проблема.

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"Они (установки и ракеты ATACMS, - ред.) работают. Любое оружие со временем заменяется лучшим, более смертоносным, более экономически эффективным оружием. М39 добавляют дальности, точности и летальности, которых Украине не хватает без них", - считает эксперт.

Райс считает, что у Штатов есть "десятки тысяч" ракет, которыми Украина могла бы стрелять из HIMARS, но их собрались утилизировать. Ракеты М39 помогли бы ВСУ разорвать логистику войск РФ на юге, достать цели вражеские цели в районе Азовского моря и ударить по важнейшим объектам на захваченных территориях.

Аналогичной точки зрения придерживается и бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. По его мнению, многое зависит от срока годности ракет, однако чаще всего их можно использовать в течение многих лет после того, как они уже недействительны. И такие ракеты могут не передаваться лишь по политическим причинам.

Научный сотрудник Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц считает, что вопрос пригодности ATACMS определяется тем, насколько сохранен двигатель твердотопливной ракеты. В оптимальной ситуации ракеты можно применять дольше, чем заявил производитель.

Утилизация ATACMS – как отреагировали в Белом доме

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не подтвердил сведения о том, что Штаты решили утилизировать "старые" ATACMS вместо передачи их Украине.

"Я не могу подтвердить эти сообщения", – подчеркнул Кирби.

Украина получила ATACMS и применила их

17 октября прошлого года журналисты BBC со ссылкой на собственные источники сообщили, что ВСУ впервые ударили ракетами ATACMS по войскам РФ. Силы обороны Украины, вероятно, нанесли удары по оккупантам в Бердянске и Луганске и застали врага врасплох.

Президент Владимир Зеленский тогда подтвердил применение ATACMS Украиной на поле боя. Украинский гарант поблагодарил Штаты за поддержку.

В Белом доме также подтвердили передачу Украине ракет ATACMS. Представитель администрации Байдена сказал, что Киеву отправили ракеты с дальностью пуска 160 км. В Штатах ожидают усиления боеспособности ВСУ благодаря новым вооружениям.

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новости США война России и Украины ATACMS
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