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Военная помощь Украине: Конгресс США рассмотрит вопрос не раньше середины марта

Анна Ярославская
17 февраля 2024, 09:03
Сторонники Украины в Республиканской и Демократической партиях призвали спикера Джонсона действовать быстро и оказать дальнейшую помощь Киеву.
Военная помощь США
В Конгрессе США сказали, когда Палата представителей проголосует за помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, defense.gov

Законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, вероятно, не будет рассмотрен до середины марта. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол, передает издание Reuters.

По его словам, спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон, скорее всего, хочет сперва пройти через процесс ассигнований до 8 марта, а уже после заняться дополнительными выделениями средств.

Издание отмечает, что сторонники Украины в Республиканской и Демократической партиях призвали Джонсона действовать быстро и оказать дальнейшую помощь Киеву. Предупреждения о намерениях России запустить ядерную ракету в космос, а также смерть оппозиционера Алексея Навального стали новыми аргументами в поддержку Украины.

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В материале говорится, что законодатели предлагают способы принятия законопроекта, либо используя процедурные инструменты, чтобы обойти Джонсона, либо написав новые законопроекты, которые могут сделать пакет помощи более приемлемым для сторонников жесткой линии.

Маккол сказал, что он внимательно не читал законопроект, за который уже проголосовал Сенат, но у него есть опасения, в том числе по поводу предлагаемых изменений в военном финансировании. Однако он заявил, что проект закона будет принят Палатой представителей, если Джонсон вынесет его на голосование.

Республиканцы блокируют военную помощь Украине

13 февраля Сенаторы США приняли ходатайство о прекращении дебатов по законопроекту о выделении помощи Украине и Израилю.

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон заявил, что не будет выносить законопроект о военной помощи Украине на голосование, хотя документ принял Сенат.

16 февраля стало известно, что Палата представителей США после дискуссий относительно законопроекта о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню ушла на перерыв до 28 февраля. Документ так и не был проголосован.

Президент США Джо Байден заявил, что отказ проголосовать за законопроект о выделении Украине помощи"не будет забыт".

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