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Военная помощь Украине: Палата представителей США не одобрила закон и ушла на каникулы

Анна Ярославская
16 февраля 2024, 07:54
Конгрессмены должны вернуться к рассмотрению проекта закона уже в конце февраля.
Военная помощь США
Палата представителей не одобрила помощь Украине и ушла на перерыв / Коллаж: Главред, фото: ОП, defense.gov, facebook.com/oksana.markarova

Палата представителей США после дискуссий относительно законопроекта о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню ушла на перерыв до 28 февраля. Документ так и не был проголосован.

Таким образом, конгрессмены должны вернуться к рассмотрению проекта закона уже в конце февраля, пишет Голос Америки.

Перед объявлением перерыва в Палате представителей продолжались обсуждения помощи Украине и другим партнерам. Конгрессмены решали, голосовать ли за документ в виде, согласованном Сенатом, или вносить в него поправки.

видео дня

Президент США Джо Байден заявил, что отказ проголосовать за законопроект о выделении Украине помощи"не будет забыт".

"Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта", - написал он в Twitter (X).

Скриншот Twitter

Тем временем координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что ситуация в Авдеевке Донецкой области критическая. Город может перейти под контроль РФ.

Кирби объяснил это отсутствием артиллерийских снарядов у украинских военных из-за того, что Конгресс США до сих пор так и не смог одобрить новую помощь Украине.

Скриншот

Республиканцы блокируют военную помощь Украине

13 февраля Сенаторы США приняли ходатайство о прекращении дебатов по законопроекту о выделении помощи Украине и Израилю.

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон заявил, что не будет выносить законопроект о военной помощи Украине на голосование, хотя документ принял Сенат.

Президент США Джо Байден раскритиковал Джонсона и призвал вынести документ на рассмотрение в Палате представителей "немедленно". Байден заявил, что поддержка законопроекта означает противостояние российскому диктатору Путину.

В Белом доме также заявили, что члены Республиканской партии США стали на сторону Дональда Трампа и подыгрывают его политическим интересам в президентской гонке. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментруя тот факт, что республиканцы блокируют проект дополнительного финансирования Украины.

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