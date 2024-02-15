УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Встали на сторону Путина": у Байдена раскритиковали республиканцев из-за Украины

Анна Ярославская
15 февраля 2024, 11:25
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер призвала членов Республиканской партии поставить национальную безопасность на первое место.
Путин, Трамп, Карин Жан-Пьер
Карин Жан-Пьер раскритиковала республиканцев за подыгрывание Путину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля, скриншот youtube.com/@WhiteHouse

Члены Республиканской партии США стали на сторону Дональда Трампа и подыгрывают его политическим интересам в президентской гонке. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментруя тот факт, что республиканцы блокируют проект дополнительного финансирования Украины.

По ее словам, республиканцы полагаются на ценности Трампа и "выступают против американской оборонно-промышленной базы, против НАТО, против Украины, против наших интересов в Индо-Тихоокеанском регионе".

"Но шокирует то, что республиканцы в Палате представителей все еще делают это сейчас, становясь на сторону Дональда Трампа, Владимира Путина и Тегерана против нашей оборонно-промышленной базы, против НАТО, против Украины, против наших интересов в Индо-Тихоокеанском регионе", — цитирует слова Жан-Пьер издание Голос Америки.

видео дня

Представитель Белого дома призвала республиканцев прекратить это и "поставить нашу национальную безопасность на первое место".

Жан-Пьер добавила, что администрация президента США Джо Байдена будет продолжать давить на Конгресс, чтобы законодатели приняли дополнительное финансирование для партнеров.

"Речь идет не о политике, а о потребностях национальной безопасности. Критически важно убедиться, чтобы Украина имела то, что ей нужно, чтобы Израиль имел то, что им надо для защиты от террористической организации. И также важно предоставить гуманитарную помощь, люди ее ждут", — заявила она.

Путин поддержал Байдена на выборах США

Тем временем российский диктатор Владимир Путин заявил, что на посту президента США для Москвы более предпочтителен Джо Байден, а не Дональд Трамп.

У хозяина Кремля спросили: "Для нас кто лучше - Байден или Трамп?".

"Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ", - ответил диктатор в интервью Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

Республиканцы блокируют военную помощь Украине

13 февраля Сенаторы США приняли ходатайство о прекращении дебатов по законопроекту о выделении помощи Украине и Израилю.

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон заявил, что не будет выносить законопроект о военной помощи Украине на голосование, хотя документ принял Сенат.

Президент США Джо Байден раскритиковал Джонсона и призвал вынести документ на рассмотрение в Палате представителей "немедленно". Байден заявил, что поддержка законопроекта означает противостояние российскому диктатору Путину.

Вероятный кандидат на пост президента США, 45-й глава государства Дональд Трамп "призвал" Сенат не голосовать за помощь Украине, Израилю и Тайваню. Он считает, что Штаты должен давать деньги в долг, а не просто так.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости США Дональд Трамп Владимир Путин военная помощь Путин новости война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Приличное количество": Буданов заинтриговал заявлением о предоставлении Украине ракет для ПВО

"Приличное количество": Буданов заинтриговал заявлением о предоставлении Украине ракет для ПВО

11:46 Украина
Завтра Зеленский встретится с Шольцем и Макроном

Завтра Зеленский встретится с Шольцем и Макроном

11:39 Украина
"Есть готовые ракеты": украинцев предупредили об угрозе нового удара РФ

"Есть готовые ракеты": украинцев предупредили об угрозе нового удара РФ

11:15 Украина
Все главные новости

Популярное

Нашим отношениям конец : Ефросинина сделала признание о своем муже 19748

"Нашим отношениям конец": Ефросинина сделала признание о своем муже

В Киеве, Днепре, Львове прогремели мощные взрывы: есть прилеты 14895

В Киеве, Днепре, Львове прогремели мощные взрывы: есть "прилеты"

Разгром колонны под Авдеевкой: эксперт сделал неожиданное заявление о резервах ВСУ 5598

Разгром колонны под Авдеевкой: эксперт сделал неожиданное заявление о резервах ВСУ

Ракетный удар по Киеву: что известно об атаке 15 февраля 5278

Ракетный удар по Киеву: что известно об атаке 15 февраля

Последние новости

12:14

99% людей это не используют: для чего нужны крючки на тележках в магазинах

12:06

Путин неожиданно "прокинул" Трампа и подлизался к Байдену

11:46

"Приличное количество": Буданов заинтриговал заявлением о предоставлении Украине ракет для ПВО

11:45

Богатые и успешные: что расскажет цвет глаз о судьбе и характере человекаВидео

11:39

Завтра Зеленский встретится с Шольцем и Макроном

Касьянов - о революции дронов в военном деле: "Украине надо срочно менять подходы"Касьянов - о революции дронов в военном деле: "Украине надо срочно менять подходы"
11:26

На горячую или холодную сковородку: когда на самом деле нужно наливать масло

11:25

"Встали на сторону Путина": у Байдена раскритиковали республиканцев из-за Украины

11:15

"Есть готовые ракеты": украинцев предупредили об угрозе нового удара РФ

11:05

ГУР атаковало нефтебазу под Курском, - СМИ

Реклама
11:04

Больше не будет "яиц по 17 грн": в Минобороны описали, как борются с коррупцией

10:27

Ты была любовью: Джамала рассказала о потере

10:25

Командир Азова назвал ошибку Украины и объяснил, как отбиться от оккупантов в Авдеевке

10:16

"Жалею, что не начали раньше": Путин выдал циничное заявление о войне в УкраинеВидео

09:58

Ад в Авдеевке: ситуация критическая, ВСУ противостоят семи бригадам оккупантов

09:38

О засорах можно забыть навсегда: 4 вещи, которые нужно делать регулярно

09:26

РФ готовит почву для атаки на еще одну страну: в ISW раскрыли подробности

09:17

Китайский гороскоп на 16 февраля: Петуху - конфликт, Собаке - встреча

09:11

Массированный ракетный удар РФ: стало известно, чем враг бил по Украине

08:33

Гороскоп на завтра 16 февраля 2024: Тельцов похвалят, Близнецам пора экономить

08:31

На Львовщину летели более 10 ракет: был "прилет", три человека пострадали

Реклама
08:10

В ближайшее время можно ожидать разморозку новой войнымнение

08:02

Трамп хочет принудить Украину к переговорам с Путиным: в Bloomberg раскрыли детали

07:58

Ракетный удар РФ: на Полтавщине и Хмельнитчине взрывы, есть раненые и "прилеты"

07:35

Безумная загадка для самых внимательных: нужно найти 2 ошибки за 6 секунд

07:00

Ракетный удар по Киеву: что известно об атаке 15 февраляВидео

06:20

В Киеве, Днепре, Львове прогремели мощные взрывы: есть "прилеты"

06:10

С 13 на 14 февраля был установлен абсолютный рекорд на фронтемнение

05:30

Как удалить застарелый жир на кухне: простой, но очень эффективный способ

05:00

В Кремле шантажируют США и Украину "долгой войной"

04:30

Чем обработать семена помидор от фитофторы: копеечное средство спасет урожай

04:05

РФ хочет использовать ядерку: в США раскрыли причину "серьезной угрозы" нацбезопасности

03:40

Какой продукт невозможно пересолить: ответ знают лишь единицы

03:05

Для чего хозяйки кладут мокрые газеты в холодильник: секрет из СССРВидео

02:32

Рассада капусты будет крепкая, как деревья - помогут обычные бутылки

02:05

Константин Меладзе продает элитную виллу в Крыму за десятки миллионов

01:49

Только люди со зрением "ястреба" смогут заметить подвох: нужно найти скрытую букву

01:20

Алеся Бацман показала самое первое романтичное фото с Гордоном из личного архива

14 февраля, среда
23:41

"Комитету нужно время": в Раде назвали дату второго чтения закона о мобилизации

23:16

Бывшая жена Позитива Завгороднего выскочила замуж - Потап одобрил

22:52

Разгром колонны под Авдеевкой: эксперт сделал неожиданное заявление о резервах ВСУ

Реклама
22:22

Будет больше дронов и F-16: Умеров рассказал о результатах 19-го "Рамштейна"

22:17

Галкин показал курящую в лучах солнца Пугачеву

22:10

БДК взорвали пятью дронами: Буданов раскрыл детали уничтожения Цезаря Куникова

21:48

В Конгрессе США заявили о "серьезной угрозе" нацбезопасности: причастна Россия - CNN

21:31

"Нашим отношениям конец": Ефросинина сделала признание о своем муже

21:19

Мощная магнитная буря усиливается и затягивается: сколько еще продлится шторм

21:19

Звезда "Великолепного века" избил человека из-за проблем с гневом - СМИ

21:10

Взорвали склад врага с БК: ВСУ впервые ударили высокоточными бомбами GLSDB – СМИ

20:46

В жизнь придет достаток и счастье: что нужно сделать 15 февраля

20:25

В производстве Россией ракет и вертолетов появилось "но": ответ Игната

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять