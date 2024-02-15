"Встали на сторону Путина": у Байдена раскритиковали республиканцев из-за Украины

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер призвала членов Республиканской партии поставить национальную безопасность на первое место.

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Карин Жан-Пьер раскритиковала республиканцев за подыгрывание Путину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля, скриншот youtube.com/@WhiteHouse

Члены Республиканской партии США стали на сторону Дональда Трампа и подыгрывают его политическим интересам в президентской гонке. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментруя тот факт, что республиканцы блокируют проект дополнительного финансирования Украины.

По ее словам, республиканцы полагаются на ценности Трампа и "выступают против американской оборонно-промышленной базы, против НАТО, против Украины, против наших интересов в Индо-Тихоокеанском регионе".

"Но шокирует то, что республиканцы в Палате представителей все еще делают это сейчас, становясь на сторону Дональда Трампа, Владимира Путина и Тегерана против нашей оборонно-промышленной базы, против НАТО, против Украины, против наших интересов в Индо-Тихоокеанском регионе", — цитирует слова Жан-Пьер издание Голос Америки.

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Представитель Белого дома призвала республиканцев прекратить это и "поставить нашу национальную безопасность на первое место".

Жан-Пьер добавила, что администрация президента США Джо Байдена будет продолжать давить на Конгресс, чтобы законодатели приняли дополнительное финансирование для партнеров.

"Речь идет не о политике, а о потребностях национальной безопасности. Критически важно убедиться, чтобы Украина имела то, что ей нужно, чтобы Израиль имел то, что им надо для защиты от террористической организации. И также важно предоставить гуманитарную помощь, люди ее ждут", — заявила она.

Путин поддержал Байдена на выборах США

Тем временем российский диктатор Владимир Путин заявил, что на посту президента США для Москвы более предпочтителен Джо Байден, а не Дональд Трамп.

У хозяина Кремля спросили: "Для нас кто лучше - Байден или Трамп?".

"Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ", - ответил диктатор в интервью Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

Республиканцы блокируют военную помощь Украине

13 февраля Сенаторы США приняли ходатайство о прекращении дебатов по законопроекту о выделении помощи Украине и Израилю.

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон заявил, что не будет выносить законопроект о военной помощи Украине на голосование, хотя документ принял Сенат.

Президент США Джо Байден раскритиковал Джонсона и призвал вынести документ на рассмотрение в Палате представителей "немедленно". Байден заявил, что поддержка законопроекта означает противостояние российскому диктатору Путину.

Вероятный кандидат на пост президента США, 45-й глава государства Дональд Трамп "призвал" Сенат не голосовать за помощь Украине, Израилю и Тайваню. Он считает, что Штаты должен давать деньги в долг, а не просто так.

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