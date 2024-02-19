Результаты совещания в Москве: в ГУР назвали следующую цель Кремля после Навального

В ГУР назвали следующую цель Кремлевского режима после ликвидации российского оппозиционера Алексея Навального.

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В ГУР назвали следующую цель Кремля после Навального / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

17-18 февраля в Москве состоялись совещания в российском политическом руководстве по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, который погиб в тюрьме. Российские власти обсуждали способы продолжения чистки среди влиятельных лиц оппозиции. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в своем Facebook.

"После убийства в тюрьме Алексея Навального, в Москве, по имеющимся данным, все выходные проводились совещания в администрации "президента" и российском гестапо (спецслужбах России - ред.) относительно дальнейших действий в отношении других российских оппозиционеров", - говорится в сообщении.

Юсов указал, что Навальный считался одной из ключевых фигур оппозиции против кремлевского режима, особенно в странах Запада. Сейчас, перед "выборами Путина", российское руководство ищет способы противодействия некоторым политическим деятелям.

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По словам представителя разведки, речь идет о тех, кто ставит под сомнение легитимность и нравственность режима Кремля.

"В частности, активно обсуждается деятельность Михаила Ходорковского, который продолжает олицетворять заметный политический и медийный ресурс, критический к российской власти военных преступников", - отметил он.

Кроме этого, Юсов подчеркнул, что сейчас ведутся обсуждения относительно возможных способов продолжения "зачистки" влиятельных лиц в среде российской оппозиции в других странах.

В то же время высшее политическое руководство России обсуждает последствия проведения активных мероприятий на территории стран "Свободного мира".

Смерть Навального в тюрьме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 февраля российский оппозиционный лидер Алексей Навальный скончался в исправительной колонии, сообщает УФСИН (тюремное ведомство) Ямало-Ненецкого автономного округа.

Социолог Игорь Эйдман отметил, что у диктатора Владимира Путина нет настоящей оппозиции, которая могла бы ему помешать, ни внутри России, ни за рубежом, но это не означает, что он прекратит преследования и убийства.

16 февраля в российской тюрьме "Полярный волк" умер Алексей Навальный. Это трагическое событие прокомментировал, в частности, президент Владимир Зеленский, а также другие мировые лидеры.

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