Последнее расследование Навального, после которого его посадили: раскрыл правду о Путине

Расследование Навального о "дворце Путина" стало последним в его жизни.

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Какое расследование Навального было последним / коллаж: Главред, скриншот: видео, фото: пресс-служба Мосгорсуда

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал двухчасовой фильм о роскошном дворце на черноморском побережье, который, как он утверждает, принадлежит российскому диктатору Владимиру Путину и финансируется людьми из его окружения. Ранее "дворцом Путина" этот комплекс называли и многие СМИ. Это было последнее расследование оппозиционера, после которого его посадили.

Оппозиционер объяснил, что задумал это расследование еще когда был в реанимации берлинской больницы. Однако было решено, что опубликуют текст только после того, как оппозиционер вернется в Россию, передает BBC.

"Потому что мы не хотим, чтобы главный герой этого расследования думал о том, что мы его боимся и что я буду рассказывать о его самом страшном секрете, находясь за границей", - пояснил Навальный.

Последнее расследование Навального о дворце Путина

В центре последнего расследования Навального - дворец под Геленджиком площадью 17,6 тысяч квадратных метров, который Навальный называет "самым большим частным жилым домом в России". Как утверждается в расследовании, всем посетителям здания строго запрещено проносить с собой даже простенькие мобильники с камерой, а все автомобили, въезжающие на территорию, досматриваются на нескольких КПП.

Навальный раскрыл правду о дворце Путина / скриншот: видео

Площадь самого дворцового комплекса составляет 68 га, однако 7000 га земли вокруг дворца находится в ведомстве ФСБ и является закрытой территорией, говорится в расследовании Навального.

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В расследовании оппозиционера представлен и поверхностный план самого дворца. Из него следует, что там есть несколько саун и хаммамов, бассейн, парикмахерская и аквадискотека. Также во дворце есть зимний сад и музыкальная гостиная.

Алексей Навальный опубликовал и фотографии мебели внутри дворцовых комнат, сделанные, как он утверждает, рабочими, которые там проводили ремонт.

Роскошное убранство "дворца Путина" / скриншот: видео

Среди предметов мебели выделяются диван, каталожная стоимость которого оценивается в 2 млн. рублей, и стол за 4 млн. рублей. Площадь одной спальни во дворце, согласно приведенным планам, составляет 260 квадратных метров.

Известно, что рядом с дворцом расположено несколько винодельческих хозяйств и строится новый винный завод, принадлежащий, как утверждается в расследовании ФБК, фирме "Аксис Инвестиции".

Навальный раскрыл финансовые схемы Путина

Строительством дворца, как выяснили авторы расследования, сначала занималась компания "Росинвест", якобы подконтрольная Владимиру Путину. В 2011 году бизнесмен Александр Пономаренко сообщил, что купил этот дворец у одного из совладельцев "Росинвеста" Николая Шамалова и двух его партнеров.

Смотрите видео расследования Навального о "Дворце Путина":

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