УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Путин продолжит убивать": Эйдман ответил на вопрос о новой жертве диктатора РФ

Алексей Тесля
19 февраля 2024, 05:00
Алексей Навальный явно был раздражителем для Владимира Путина, подчеркнул Игорь Эйдман.
Игорь Эйдман, Владимир Путин
Игорь Эйдман прокомментировал действия Владимира Путина / Facebook Эйдман, скрин

У диктатора Владимира Путина ни внутри России, ни за рубежом нет оппозиции, которая могла бы ему помешать, но это не значит, что он не продолжит убивать, заявил российский социолог Игорь Эйдман.

"Навальный, в отличие от Пригожина, который был опасен для Путина, ничем не мог ему помешать, кроме своей позиции", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Оппозиционер отметил, что Путин сталкивался с ней много лет, и за все время это никак ему не навредило. Он также ответил на вопрос о том, может ли Игорь Гиркин быть следующей жертвой Путина.

видео дня

"Путин – параноик. Навальный явно был для него раздражителем и Путина злило само его существование, но является ли Гиркин для него таким же раздражителем – неизвестно. Путин, вероятно, продолжит убивать оппозиционеров, но кто это будет – я гадать не решаюсь", - добавил Эйдман.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный умер в исправительной колонии, сообщает УФСИН (тюремное ведомство) по Ямало-Ненецкому автономному округу.Как пишут российские пропагандистские СМИ, у Навального внезапно оторвался тромб.

По информации "придворного" журналиста Андрея Колесникова, который ссылается на пресс-секретаря диктатора Путина Дмитрия Пескова, сам глава Кремля уже знает о смерти Навального.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш написала, что у соратников оппозиционного лидера нет доказательств о его настоящей смерти.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Владимир Путин Игорь Эйдман
Реклама

Главное за день

"Серьезные причины": Свитан раскрыл, почему на самом деле Украина потеряла Авдеевку

"Серьезные причины": Свитан раскрыл, почему на самом деле Украина потеряла Авдеевку

22:59 Украина
Артиллерия и снаряды для Украины: Зеленский раскрыл договоренности в Мюнхене

Артиллерия и снаряды для Украины: Зеленский раскрыл договоренности в Мюнхене

21:04 Украина
"Все решится через 3 месяца": громкое заявление Борреля насчет войны в Украине

"Все решится через 3 месяца": громкое заявление Борреля насчет войны в Украине

20:10 Мир
Все главные новости

Популярное

Гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля: Девы - решающий момент, Ракам - приключения 19420

Гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля: Девы - решающий момент, Ракам - приключения

Серия ошибок : россияне расстреляли группу бойцов в Авдеевке, что говорят в ВСУ 5225

"Серия ошибок": россияне расстреляли группу бойцов в Авдеевке, что говорят в ВСУ

Пенсии не будет платить тем, кто не выполнит условие: в ПФУ назвали новое правило 4629

Пенсии не будет платить тем, кто не выполнит условие: в ПФУ назвали новое правило

Зеленский озвучил новое заявление о мобилизации в Украине 3953

Зеленский озвучил новое заявление о мобилизации в Украине

Последние новости

06:10

Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо за 11 секунд найти морковку

05:30

Как правильно клеить супер клеем: простые, но очень полезные советы для хозяина

05:00

"Путин продолжит убивать": Эйдман ответил на вопрос о новой жертве диктатора РФ

04:30

Какие растения навсегда отпугнут мышей с вашего двора

03:28

Один из трех самолетов подбит уже на территории РФ: детали удара ВСУ по авиации врага

Не все бойцы покинули Авдеевку: как осущестлялся выход ВСУ из города и почему военные его критикуютНе все бойцы покинули Авдеевку: как осущестлялся выход ВСУ из города и почему военные его критикуют
02:36

Толковые хозяйки покупают самое дешевое мыло - руки им не моют

02:05

49-летняя экс-жена Кличко в дерзком образе вернулась в модельный бизнесВидео

01:35

Катя Осадчая нежно и мило поздравила сына от Горбунова с 7-летием

00:26

"Позорище на целый мир": Фарион выдала порцию критики Jerry Heil и alyona alyonaВидео

Реклама
18 февраля, воскресенье
23:59

Украина готовилась к полномасштабному вторжению России 5 месяцев - ВСУ

22:59

"Серьезные причины": Свитан раскрыл, почему на самом деле Украина потеряла Авдеевку

22:57

Звезда шоу "Топ-модель по-украински" родила первенца и показала лицо младенца

22:06

Большая война в Европе: Писториус назвал сроки вероятной атаки РФ

22:02

Что нужно съесть 19 февраля, чтобы быть здоровым весь год: важные приметы дня

21:33

Вдова Билоножко рассказала, как певец дрался с Виктором Ющенко из-за женщин

21:12

Гороскоп Таро с 19 по 25 февраля: что звезды готовят для каждого знака

21:04

Артиллерия и снаряды для Украины: Зеленский раскрыл договоренности в Мюнхене

20:58

"Мадам, Вам мало в Нью-Йорке пространств": рецензия на фильм "Мадам Паутина"Видео

20:52

Смерть Навального может ускорить передачу Taurus Украине - Politico

20:15

"Лучшая пара Украины": Залужный умилил Сеть очаровательным фото с женой

Реклама
20:10

"Все решится через 3 месяца": громкое заявление Борреля насчет войны в Украине

19:53

Что не так с "гарантиями безопасности" для Украинымнение

19:51

"В бой насмерть": полковник Британии раскрыл план масштабного наступления РФ

19:49

Налетит снег и врежет -6: в Украину возвращается непогода

19:12

Лунный календарь на 19 февраля: для кого это самый удачный день

19:09

"Враг смог создать преимущество": в Раде назвали причину выхода ВСУ из Авдеевки

18:48

Оккупанты пытаются прорваться к Работино: в DeepState показали новое наступление РФ

18:09

"Путин абсолютно безумен": Эйдман объяснил, зачем диктатору РФ смерть Навального

18:00

Что можно сделать из старой простыни: 3 полезные поделки

17:59

Будущее Украины без помощи США: в Bloomberg описали неожиданный сценарий событий

17:45

Пирровая "победа" РФ в Авдеевкемнение

17:39

"Готовы завершить "этот конфликт": Путин выдал циничное заявление о войне в Украине

17:13

В Мариуполе отравили непрошеных "гостей" из Москвы: накормили обедом с мышьяком

16:59

Тело Навального покрыто синяками: в СМИ раскрыли детали о возможном отравлении

16:32

"Джокер" Хоакин Феникс станет отцом во второй раз

16:29

Зеленский озвучил новое заявление о мобилизации в Украине

16:13

Оккупанты расстреляли двоих украинских военнопленных – Сухопутные войска ВСУ

15:55

"Бойцы отошли на новые позиции": в Третьей штурмовой раскрыли ситуацию возле Авдеевки

15:52

Медведев истерит разделом России: обратился к "любимому" аргументу и вспомнил об Авдеевке

15:32

Молчунья-дочь Сумской снялась в российском сериале, который хейтят даже фанаты

Реклама
15:27

4 места в доме, где категорически нельзя ставить цветы

15:10

Большую часть экипажа не спасли: в ВСУ раскрыли детали удара по Цезарю Куникову

15:08

Мощная молитва за внука: что это такое и как желательно молиться

14:45

Орхидеи будут цвести постоянно, если соблюдать правило 10 дней с одним ингредиентом

14:14

"Серия ошибок": россияне расстреляли группу бойцов в Авдеевке, что говорят в ВСУ

14:05

Оккупанты РФ пытаются продвинуться у Авдеевки: где атакует враг

13:51

Психолог Наталия Холоденко попала в ДТП в Монако

13:49

Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля: Раку - все и сразу, Деве - легкость

13:36

Нехватку боеприпасов для ВСУ вряд ли удастся "закрыть" в 2024-м - Der Spiegel

13:04

Авдеевка далась русским "большой ценой": раскрыты потери РФ за время всей операции

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять