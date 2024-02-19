"Путин продолжит убивать": Эйдман ответил на вопрос о новой жертве диктатора РФ

Алексей Навальный явно был раздражителем для Владимира Путина, подчеркнул Игорь Эйдман.

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Игорь Эйдман прокомментировал действия Владимира Путина / Facebook Эйдман, скрин

У диктатора Владимира Путина ни внутри России, ни за рубежом нет оппозиции, которая могла бы ему помешать, но это не значит, что он не продолжит убивать, заявил российский социолог Игорь Эйдман.

"Навальный, в отличие от Пригожина, который был опасен для Путина, ничем не мог ему помешать, кроме своей позиции", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Оппозиционер отметил, что Путин сталкивался с ней много лет, и за все время это никак ему не навредило. Он также ответил на вопрос о том, может ли Игорь Гиркин быть следующей жертвой Путина.

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"Путин – параноик. Навальный явно был для него раздражителем и Путина злило само его существование, но является ли Гиркин для него таким же раздражителем – неизвестно. Путин, вероятно, продолжит убивать оппозиционеров, но кто это будет – я гадать не решаюсь", - добавил Эйдман.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный умер в исправительной колонии, сообщает УФСИН (тюремное ведомство) по Ямало-Ненецкому автономному округу.Как пишут российские пропагандистские СМИ, у Навального внезапно оторвался тромб.

По информации "придворного" журналиста Андрея Колесникова, который ссылается на пресс-секретаря диктатора Путина Дмитрия Пескова, сам глава Кремля уже знает о смерти Навального.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш написала, что у соратников оппозиционного лидера нет доказательств о его настоящей смерти.

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