Вызов для ЕС: в Bloomberg назвали сценарий для Украины в случае блокады помощи от США

Европейский Союз станет главным источником военной помощи Украине, если в Соединенных Штатах не продлят поддержку Киеву, считают американские журналисты.

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Будущее военной помощи из Вашингтона остается крайне неопределенным - Bloomberg / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Евросоюз должен будет удвоить помощь Украине, если Конгресс США не проголосует пакет законопроектов, направленных на военную поддержку Киева.

Как пишет Bloomberg, ЕС придется действовать стратегически, поскольку страны Европы при таком сценарии останутся единственным источником поддержки украинского государства.

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"Будущее военной помощи из Вашингтона остается крайне неопределенным, поэтому поддержка со стороны ЕС остается единственным важным вариантом для Киева в борьбе с крупномасштабным вторжением России", - написали журналисты со ссылкой на оценки немецкой исследовательской группы.

Журналисты напомнили, что средства, которые были выделены для помощи Украине, закончились к концу 2023 года. Одобренные Сенатом законопроекты, направленные на ее продления, сталкиваются с колоссальными препятствиями в Палате представителей, которую контролируют республиканцы. В такой ситуации единственной надеждой для Киева остается Европа.

"Это вызов, но в конечном итоге вопрос политической воли. Страны ЕС являются одними из самых богатых в мире, и до сих пор они не потратили даже 1% своего ВВП на поддержку Украины", - отметил директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш.

Европе придется приступить к стратегическим действиям

Также в материале акцентируется внимание на том, что ЕС в таком случае придется консолидироваться и действовать так, как никогда раньше, и "это страшно".

"Если Палата представителей США заблокирует пакет помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов, это сделает Европу единственной надеждой Украины на получение поддержки, необходимой ей для своей защиты. Это ужасное положение для любой страны, и то, как действовать, должно стать главной темой для представителей министерств обороны на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности", - говорится в статье.

Также указано, что из-за проблем с помощью от Штатов Украина сталкивается со сложностями на поле боя.

"Украинские артиллеристы вынуждены нормировать боеприпасы для своих артиллерийских орудий. Потери россиян на метр продвижения остаются ужасающими, но они продвигаются", - добавили журналисты.

Они подчеркнули, что в случае отсутствия поддержки Украине со стороны США Европе придется продемонстрировать "сочетания безотлагательности, прагматизма и стратегической решительности, которую блок никогда раньше не мог продемонстрировать".

Военная помощь Украине от Евросоюза

Евросоюз полностью одобрил предоставление 50 млрд евро для Украины, решение было принято 1 февраля всеми 27 странами блока. В Брюсселе заявили, что осознают риски и взяли на себя лидерство в поддержке Киева.

50 млрд евро не покроют потребности Украины, сказал глава бюджетного комитета Европарламента Йохан Ван Овертвельдт. По его словам, эта сумма будет распределена на 4 года, в то время как только за год потребности Украины составляют 36 млрд евро.

ЕС может увеличить для Украины уже указанную помощь в 50 миллиардов евро, считает постоянный представитель Киева при Евросоюзе Всеволод Ченцов. Как полагает дипломат, Украина может получить "на два порядка" больше.

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