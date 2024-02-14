ЕС может увеличить для Украины уже указанную помощь в 50 миллиардов евро - посол

Потребности Украины "на два порядка больше", отметил посол.

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Украине не хватит 50 миллиардов евро, считает дипломат / Коллаж Главреда, фото: УНИАН

Европейский Союз может пересмотреть в сторону увеличения объема помощи Украине на 50 млрд евро, предусмотренного на четыре года, считает постпред Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

В интервью "Европейской правде" дипломат пояснил, что через несколько лет, согласно процедуре, появится возможность пересмотра этого инструмента.

По его словам, потребности Украины "на два порядка больше", чем предусмотренные Евросоюзом 50 миллиардов евро.

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Потребности, отметил посол, учитывая ряд составляющих, в частности инвестиционную составляющую, "будут уточняться".

"Устроит ли нас, что мы устанавливаем этот потолок в 50 миллиардов? Наверное, нет. Потому что российские активы - это гораздо больше, чем 50 миллиардов. И даже если мы говорим о доходах, ну, за четыре года, как они посчитали, то это 17 миллиардов. Поэтому мы рассчитываем, что все же страны-члены не только за счет этих доходов от российских активов будут наполнять грантовую часть", - сказал Ченцов.

50 миллиардов евро для Украины

1 февраля саммит ЕС поддержал предложение Еврокомиссии по финансированию помощи Украине через использование доходов от замороженных активов РФ.

В документе указывается, что Украине будет предоставлен заем в размере €33 млрд, кроме того, еще €17 млрд будет передано в форме безвозвратной поддержки через новый тематический инструмент "Украинский резерв".

При этом Венгрия больше не будет иметь права на вето в отношении выделения финансовой помощи Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что по договоренности ЕС о 50 млрд евро для Украины Венгрия не добилась условия, чтобы выплату средств на каждый последующий год дополнительно согласовывали.

СМИ писали, что перед началом саммита лидеры ЕС усилили давление на Венгрию, чтобы она сняла блокировку, сказав премьер-министру Виктору Орбану выбрать сторону в том, что некоторые считали экзистенциальным вызовом, вызванным войной России в Украине.

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