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Пойдут на помощь Украине: в ЕС приняли решение по замороженным активам РФ

Юрий Берендий
1 февраля 2024, 18:23
В ЕС приняли решение о передаче прибыли от замороженных российских активов на нужды Украины.
Пойдут на помощь Украине: в ЕС приняли решение по замороженным активам РФ
В ЕС приняли важное решение по замороженным активам РФ / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

1 февраля саммит ЕС поддержал предложение Еврокомиссии по финансированию помощи Украине через использование доходов от замороженных активов РФ. Текст решения саммита о согласовании многолетней финансовой программы для Украины с предоставлением €50 миллиардов евро был опубликован Европейским Советом.

"Европейский Совет приветствует достигнутое соглашение... по использованию чрезвычайных доходов, которые получают частные предприятия непосредственно от активов России, для поддержки Украины", - говорится в заявлении.

Европейский Совет подчеркивает важность обеспечения стабильной, предсказуемой и устойчивой финансовой поддержки Украины на период 2024-2027 годов вместе с партнерами. Это необходимо для содействия восстановлению, реконструкции и модернизации страны, укрепления социальной сплоченности и постепенной интеграции в ЕС, а также для возможного будущего членства в ЕС.

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В документе указывается, что Украине будет предоставлен заем в размере €33 млрд, кроме того, еще €17 млрд будут переданы в форме безвозвратной поддержки через новый тематический инструмент "Украинский резерв". Эти доходы будут получены в соответствии с правовыми актами Европейского Союза, которые регулируют использование чрезвычайных доходов частных юридических лиц, полученных от иммобилизованных активов Центрального банка России.

"Для оптимизации использования имеющихся средств неиспользованные обязательства и платежи по этому инструменту будут автоматически перенесены на следующий год. Европейский Совет подчеркивает важность укрепления ответственности Украины за ее усилия по восстановлению и реконструкции с помощью Плана", - говорится в документе.

Использование замороженных российских активов для нужд Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, потеря замороженных 300 миллиардов долларов и их передача Украине станет сильным ударом для Кремля, заявил президент Владимир Зеленский.

22 января министры иностранных дел Европейского Союза утвердили решение о налогообложении замороженных российских активов, сборы с которых будут направлены на финансовую помощь Украине через специальный фонд.

В Кремле фактически уже подготовились к потере активов в размере 300 миллиардов долларов, которые были заморожены после полномасштабной агрессии России против Украины.

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военная помощь 50 млрд евро для Украины
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