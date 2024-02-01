"Залужного увольняют?": что известно о слухах и есть ли кандидаты на Главнокомандующего

Вечером, 29 января, украинские соцсети едва не "разорвала" информация о якобы уже принятом решении президента Владимира Зеленского уволить генерала Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Однако эта информация в конце концов не подтвердилась - пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров ее опроверг.
Слухи о конфликте между Залужным и Зеленским "ходили" по сети давно - с тех пор, как Главнокомандующий опубликовал в The Economist свой прогноз относительно затяжной российско-украинской войны - и обострились в прессе после весенне-летней контрнаступательной операции, результаты которой не оправдали ожиданий Запада. Главред собрал основные факты о готовящейся судьбе Залужного, известные на данный момент.
- Увольнение Главнокомандующего "отсрочили"
- На место Залужного - два кандидата
- "Президент может принимать любые решения"
- Зеленский к Залужному: помнить об иерархии
- Риски устранения действующего Главнокомандующего
Увольнение Главнокомандующего "отсрочили"
После появления в СМИ новых слухов об "указе" Зеленского уволить Залужного газета Financial Times, опираясь на четыре информированных источника, подтверждала якобы принятое решение. Однако, по информации издания, указ обнародовать в тот же вечер, 29 января, помешал "слив" инсайда в СМИ.
Залужному якобы предлагали должность советника по вопросам обороны, но он отказался.
В то же время CNN 1 февраля утверждал, что решение Зеленского опубликуют уже "через несколько дней".
На место Залужного - два кандидата
BILD, в свою очередь, писал, что Зеленский якобы "передумал" увольнять Залужного после того, как за Главнокомандующего вступились глава ГУР Кирилл Буданов и генерал, командующий Восточной группировкой ВСУ Александр Сырский.
Последнего за его "лояльность", пишет издание, Зеленский рассматривал на место Залужного.
Валерий Залужный имеет большую поддержку среди генералов за его "гуманность" и за то, что действующий Главнокомандующий "близок к войскам", заключает издание.
Кроме того, в СМИ также появлялась информация, что и Кирилл Буданов рассматривается Банковой как потенциальный претендент на такую высокую армейскую должность. Сам глава разведки никак слухи не комментировал и ограничился короткой фразой.
"Лично у меня ни с кем нет конфликтов", - заявил Буданов в комментарии CNN.
По мнению политолога Владимира Фесенко, "отставка Залужного - это лишь вопрос времени и обстоятельств". Банковая объявит о решении, как только найдет кандидата на место Главнокомандующего.
"Президент может принимать любые решения"
В Офисе президента ни опровергли, ни подтвердили слухи о подписанном указе Зеленского по Залужному. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк только отметил, что "президент может принимать любые решения".
"Это вертикаль Верховного главнокомандующего. Я вообще не понимаю, в чем здесь дискуссия "уволит-не уволит" и так далее. Есть вертикаль конкретная, где есть президент, который назначает менеджеров. Одним из таких назначенных президентом менеджеров является главнокомандующий (ВСУ - ред.)", - говорил Подоляк накануне.
Зеленский к Залужному: помнить об иерархии
Сам Зеленский последние публикации СМИ о Залужном никак не комментировал. Более того, в тот же вечер, когда появилась информация о якобы принятом решении об увольнении Главнокомандующего, президент записал очередное вечернее обращение, где ни словом не обмолвился о Залужном.
Однако глава государства реагировал на старые слухи. Например, в ноябре 2023 года (именно тогда появилась статья главкома о дальнейших боевых действиях) Зеленский призвал военных, намекая на Залужного, "не вмешиваться в политику и помнить об иерархии".
"Если военный решил заниматься политикой, то это его право, тогда он должен идти в политику, и тогда ему не до войны. Если ты управляешь войной, имея в виду, что завтра ты будешь заниматься политикой или выборами, то в своих словах и на передовой ты ведешь себя как политик, а не как военный, и я считаю, что это огромная ошибка", - высказался тогда Зеленский.
Риски отстранения действующего Главнокомандующего
В публикации Financial Times журналисты напоминали, что у Залужного - высокая поддержка как среди военных, так и среди гражданского населения.
И действительно, согласно недавнему опросу, около 72% украинцев негативно отнеслись бы к решению уволить Залужного. Положительно оценивают такую возможность лишь 2% респондентов. Причем не поддерживают потенциальное решение 71% тех, кто доверяет Зеленскому.
FT также отмечала, что отстранение Залужного от управления войском сильно ударит по боевому духу украинских защитников.
Материал подготовила: Яна Ставская