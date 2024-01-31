'Президент может принимать любые решения': в ОП прокомментировали 'увольнение' Залужного

Для того, чтобы избежать стагнации на фронте, Зеленский хочет понимать, какие именно тактические действия планирует осуществлять армия.

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Подоляк прокомментировал слухи об увольнении Залужного / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео, zsu.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский как Верховный главнокомандующий несет полную ответственность за ситуацию на фронте. Он имеет право задавать вопросы о тактических действиях армии и их влиянии на войну. Вопрос отношений между Зеленским и Залужным не нуждается в политизации, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

"Это вертикаль Верховного главнокомандующего. Я вообще не понимаю, в чем здесь дискуссия "уволит-не уволит" и так далее. Есть вертикаль конкретная, где есть президент, который назначает менеджеров. Одним из таких назначенных президентом менеджеров является главнокомандующий (ВСУ - ред.)... Главное, что хочет президент, насколько я понимаю сегодня, он хочет понимать, а что с этой войной дальше...какие тактические действия, как будут меняться события на фронте, какие соответствующие инструменты. И это же хотят видеть наши партнеры. Президент может такие вопросы задавать? Безусловно. Нужно, чтобы их ставили", - отметил Подоляк.

По его словам, президент несет полную ответственность за войну в целом. Для того, чтобы избежать стагнации на фронте, Зеленский хочет понимать, какие именно тактические действия планирует осуществлять армия.

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"Сегодня одни тактические действия, завтра другие тактические действия, которые улучшают наши позиции. Потому что если мы постоянно одно и тоже самое будем видеть на линии фронта - это же будет и психологически влиять на страну, и психологически влиять на наших партнеров", - добавил он.

Подоляк также считает, что дискуссия о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного является непонятной.

"Президент, как Верховный главнокомандующий, должен нести полную ответственность за то, что происходит и на линии фронта, и в войне в целом, для этого он имеет право принимать любые решения", - подытожил Подоляк.

Слухи об отставке Валерия Залужного

Напомним, 29 января в Сети появилась информация об увольнении генерала Валерия Залужного с должности Главкома ВСУ. Однако пресс-секретарь президента Сергей Никифоров опроверг слухи и заверил, что Зеленский не увольнял Залужного.

Как сообщал Главред, 30 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал совместное фото с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой на своей странице в Facebook, намекая, что продолжает командовать войсками и развеивая слухи о своей отставке. В комментариях украинцы выразили поддержку и веру в победу.

Издание Financial Times 30 января обнародовало информацию о том, что президент Зеленский планирует уволить Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ, что может спровоцировать беспокойство среди западных партнеров. Зеленский предлагал Залужному другую должность, но тот отказался. Решение по Залужному, по данным издания, уже принято, но пока не объявлено официально.

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