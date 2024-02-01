Буданов ответил на слухи о его назначении на пост Залужного

Западные СМИ утверждают, что указ президента об увольнении Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ ожидается к концу недели.

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Кирилл Буданов не стал комментировать слухи о его назначении на место Залужного / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов не стал комментировал слухи о том, что его могут назначить главнокомандующим Вооруженных Сил Украины вместо Валерия Залужного. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.

Ранее в CNN со ссылкой на источники сообщили, то указ президента об увольнении Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ ожидается к концу недели. Буданов якобы рассматривается как возможная замена.

Журналисты пишут, что главный разведчик Украины не стал обсуждать эти сообщения.

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"Лично у меня ни с кем нет конфликтов", – заявил Буданов.

Слухи об отставке Залужного

Вечером 29 января в Сети начала появляться информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы уволил генерала Валерия Залужного с должности Главкома ВСУ.

Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил УП, что информация не соответствует действительности.

В тот же вечер Зеленский в своем ежедневном вечернем обращении в понедельник не сказал ни слова о Залужном.

Позже Залужный опубликовал совместное фото с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой. Вероятно, таким образом главком намекнул, что он продолжает командование войсками, и развеял слухи о своем "увольнении".

Тем временем Financial Times со ссылкой на четверых человек, знакомых с ходом обсуждений, пишет, что Зеленский предлагал генералу Залужному должность советника по обороне, но тот отказался. Вместе с тем президент якобы "дал понять", что независимо от ответа Залужного тот будет отстранен от своей нынешней должности.

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