Буданов ответил на слухи о его назначении на пост Залужного

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов не стал комментировал слухи о том, что его могут назначить главнокомандующим Вооруженных Сил Украины вместо Валерия Залужного. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.
Ранее в CNN со ссылкой на источники сообщили, то указ президента об увольнении Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ ожидается к концу недели. Буданов якобы рассматривается как возможная замена.
Журналисты пишут, что главный разведчик Украины не стал обсуждать эти сообщения.
"Лично у меня ни с кем нет конфликтов", – заявил Буданов.
Слухи об отставке Залужного
Вечером 29 января в Сети начала появляться информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы уволил генерала Валерия Залужного с должности Главкома ВСУ.
Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил УП, что информация не соответствует действительности.
В тот же вечер Зеленский в своем ежедневном вечернем обращении в понедельник не сказал ни слова о Залужном.
Позже Залужный опубликовал совместное фото с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой. Вероятно, таким образом главком намекнул, что он продолжает командование войсками, и развеял слухи о своем "увольнении".
Тем временем Financial Times со ссылкой на четверых человек, знакомых с ходом обсуждений, пишет, что Зеленский предлагал генералу Залужному должность советника по обороне, но тот отказался. Вместе с тем президент якобы "дал понять", что независимо от ответа Залужного тот будет отстранен от своей нынешней должности.
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