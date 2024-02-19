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Оккупанты стянули сотни танков для наступления на Купянск: в ВСУ предупредили об угрозах

Юлия Закрепа
19 февраля 2024, 16:55
На участке Купянского направления речь идет о 42 тысячах российских военных, которые готовы к наступлению.
Оккупанты стянули сотни танков для наступления на Купянск: в ВСУ предупредили об угрозах
Ситуация на Купянском направлении обостряется / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, скриншот: deepstatemap

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш отреагировал на информацию, которая появилась в издании Forbes, что якобы Россия планирует масштабное наступление на Купянск, стягивая туда 500 танков и сотни единиц другой техники.

"На самом деле этот ресурс хранится там достаточно давно. Об этом количестве я еще говорил в начале осени 2023 года. Общее количество на Лимано-Купянском направлении на тот момент составляло 110 тысяч оккупантов", - сказал Евлаш в эфире телемарафона "Єдині новини".

По его словам, если взять только участок Купянского направления, то речь идет о 42 тысячах российских военных.

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"Стоит понимать, что не все 42 тысячи участвуют непосредственно в боевых действиях. Это и подразделения обслуживания, это рембаты, это связисты, повара, логисты, инженеры. То есть это большое количество людей, которое в целом присутствует на этом направлении. Если грубо так сказать, то где-то примерно треть - это именно боевой численный состав, который участвует на первой линии обороны", - пояснил представитель ВСУ.

Кроме того, как рассказал Евлаш, на этом направлении есть и разного типа вооружение: 500 танков, более 650 боевых бронированных машин, 430 артиллерийских систем и еще более 150 РСЗО. Однако, по его словам, не все вооружение врага находятся в надлежащем состоянии.

"Кроме того, что наши ребята используют вооружение, которое максимально мощно позволяет наносить противнику огневое поражение. Да, конечно, что это количество нельзя недооценивать. Оно конечно что есть, едет и стреляет. Но стоит помнить, что правильное использование, применение войск, тактики, технологий, инноваций, в том числе БПЛА и благодаря мужеству и героизму наших защитников удается сдерживать эту большую армаду противника в течение очень большого промежутка времени", - отметил Евлаш.

Ситуация на Купянском направлении

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ под Купянском. Президент и командир бригады обсудили отдельно обеспечение подразделений техникой, боеприпасами и другие актуальные потребности военных.

Александр Сырский сообщил о важном решении на Купянском направлении. Он отметил, что российское военно-политическое командование продолжает перебрасывать на Купянское направление резервные подразделения для наступления.

Аналитики ISW сообщили, что россияне захватили село на Харьковщине и имеют успех в районе Купянска. Представитель украинских сил на Лиманском направлении сообщил о том, что оккупанты ведут наступление пехотой с поддержкой бронетехники.

В СНБО предупредили об угрозах на Купянском направлении. Лейтенант ВСУ Андрей Коваленко сообщил, что Россия действительно концентрирует значительные военные силы в районе Купянска. Он также отметил, что Запад должен понять серьезность ситуации на фронте.

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