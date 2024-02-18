Украина готовилась к полномасштабному вторжению России 5 месяцев - ВСУ

В январе-феврале 2022 года ВСУ получали телеграммы от Главного управления разведки о возможном начале полномасштабной войны.

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Украина готовилась к войне полгода / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что украинские военные готовились к отражению полномасштабной агрессии России в течение 5 месяцев.

"Уже в январе-феврале2022 годамы получали телеграммы от Главного управления разведки, где предполагалось, что такой вариант возможен. И на февраль месяц мы сделали максимально все, чтобы достойно встретить врага: все позиции были максимально усилены, просчитаны все возможные варианты действий, перемещены все резервы - мы два раза, как минимум, проводили полномасштабную тренировку, а локальных тренировок было проведено очень много", - сказал он в интервью "Радіо Свобода".

По словам Павлюка, именно это, вероятно, сыграло решающую роль. Павлюк подчеркнул, что Украина анализировала действия врага и понимала, что РФ зайдет на территорию нашего государства.

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Напомним, что экс-посол Украины в Великобритании рассказал, как Украину предупреждали о вторжении РФ. По его словам, Украину предупреждали абсолютно прямолинейно. При этом никто не верил, что Украина выживет в войне.

В Bloomberg описали неожиданный сценарий событий, если США прекратит военную помощь Украине. Брэндс считает, если Америка перестанет поддерживать Украину, никто другой не сможет оказывать военную помощь в таких объемах, как это делали США.

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