Большая война в Европе: Писториус назвал сроки вероятной атаки РФ

Пока нельзя сказать точно, нападет ли Россия на страны Евросоюза, говорит Борис Писториус.

https://glavred.info/world/bolshaya-voyna-v-evrope-pistorius-nazval-sroki-veroyatnoy-ataki-rf-10542857.html Ссылка скопирована

Борис Писториус оценил вероятность возникновения новой войны / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 241-ша окрема бригада територіальної оборони

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал вероятность войны с Россией.

Он призвал Европу и НАТО подготовиться к "худшему сценарию", сообщает агентство Bloomberg.

По словам главы минобороны ФРГ, пока нельзя сказать точно, нападет ли Россия на страны Евросоюза. Вместе с тем он отметил, что если это и произойдет, то Москве на это надо будет меньше десяти лет.

видео дня

"Мне не нравится смотреть в хрустальный шар... Я не могу предсказать, произойдет ли нападение на территорию НАТО и когда это произойдет. Но это может произойти через пять-восемь лет", - добавил Писториус.

Ранее Владимир Зеленский заявтл Германии: ваше оружие вам вряд ли поможет, если Украина падет. По мнению президента, немцам следует верить в то, что правда на стороне Украины, а Россию следует поставить на место.

Напомним, президент заявил, что Россия отправляет своих солдат на штурмы в таком количестве, что из погибших оккупантов там образуются целые заборы.

Также заявил, что страну-агрессора Россию можно остановить, не допустив уничтожения Украины и Третьей мировой войны. При этом глава государства не стал отвечать, может ли война в Украине закончиться в 2024 году.

Больше новостей о Германии:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.