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Большая война в Европе: Писториус назвал сроки вероятной атаки РФ

Алексей Тесля
18 февраля 2024, 22:06
Пока нельзя сказать точно, нападет ли Россия на страны Евросоюза, говорит Борис Писториус.
Большая война в Европе: Писториус назвал сроки вероятной атаки РФ
Борис Писториус оценил вероятность возникновения новой войны / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 241-ша окрема бригада територіальної оборони

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал вероятность войны с Россией.

Он призвал Европу и НАТО подготовиться к "худшему сценарию", сообщает агентство Bloomberg.

По словам главы минобороны ФРГ, пока нельзя сказать точно, нападет ли Россия на страны Евросоюза. Вместе с тем он отметил, что если это и произойдет, то Москве на это надо будет меньше десяти лет.

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"Мне не нравится смотреть в хрустальный шар... Я не могу предсказать, произойдет ли нападение на территорию НАТО и когда это произойдет. Но это может произойти через пять-восемь лет", - добавил Писториус.

Ранее Владимир Зеленский заявтл Германии: ваше оружие вам вряд ли поможет, если Украина падет. По мнению президента, немцам следует верить в то, что правда на стороне Украины, а Россию следует поставить на место.

Напомним, президент заявил, что Россия отправляет своих солдат на штурмы в таком количестве, что из погибших оккупантов там образуются целые заборы.

Также заявил, что страну-агрессора Россию можно остановить, не допустив уничтожения Украины и Третьей мировой войны. При этом глава государства не стал отвечать, может ли война в Украине закончиться в 2024 году.

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ФРГ Борис Писториус
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