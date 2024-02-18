Большая война в Европе: Писториус назвал сроки вероятной атаки РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал вероятность войны с Россией.
Он призвал Европу и НАТО подготовиться к "худшему сценарию", сообщает агентство Bloomberg.
По словам главы минобороны ФРГ, пока нельзя сказать точно, нападет ли Россия на страны Евросоюза. Вместе с тем он отметил, что если это и произойдет, то Москве на это надо будет меньше десяти лет.
"Мне не нравится смотреть в хрустальный шар... Я не могу предсказать, произойдет ли нападение на территорию НАТО и когда это произойдет. Но это может произойти через пять-восемь лет", - добавил Писториус.
Ранее Владимир Зеленский заявтл Германии: ваше оружие вам вряд ли поможет, если Украина падет. По мнению президента, немцам следует верить в то, что правда на стороне Украины, а Россию следует поставить на место.
Напомним, президент заявил, что Россия отправляет своих солдат на штурмы в таком количестве, что из погибших оккупантов там образуются целые заборы.
Также заявил, что страну-агрессора Россию можно остановить, не допустив уничтожения Украины и Третьей мировой войны. При этом глава государства не стал отвечать, может ли война в Украине закончиться в 2024 году.
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