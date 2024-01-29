"Мы в очень сложном моменте": Зеленский оценил, закончится ли война в 2024 году

Нужно верить в народ и Украину, партнеров и мир, считает президент.

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Владимир Зеленский рассказал, закончится ли война в 2024 году / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Президент Владимир Зеленский заявил, что страну-агрессора Россию можно остановить, не допустив уничтожения Украины и Третьей мировой войны. При этом глава государства не стал отвечать, может ли война в Украине закончиться в 2024 году.

Журналист немецкого телеканала ARD спросила у Зеленского, дает ли что-то ему надежду на то, что война закончится в этом году. Президент ответил, что надо верить.

"Надо верить в себя, верить в народ, в Украину, верить в партнеров и верить в мир. Потому что любая война заканчивается", - сказал Зеленский.

По его словам, сейчас "мы находимся в очень сложном моменте".

"И геополитически, и финансово все же можно остановить Россию с этой войной. Не допустить разрушения Украины. Не допустить уничтожения нашей нации. Не допустить глобальной миграции. Не допустить третьей мировой войны", - отметил глава государства.

Смотрите видео - Интервью президента Украины Владимира Зеленского немецкому телеканалу ARD:

Война в Украине - прогнозы

Как сообщал Главред, Украине может грозить заморозка войны, это является одним из вероятных сценариев. Об этом во время чата на Главреде заявил народный депутат Украины, дипломат Богдан Яременко.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал необходимые шаги, которые Украина вместе с западными партнерами должны сделать для перелома ситуации на поле боя.

Украина выиграла бы в войне быстрее, если бы она получила разрешение бить по территории страны-агрессора России британским и другим западным оружием. Об этом сказал командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

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