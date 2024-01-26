Жажду власти Путина не утолить: РФ не упустит шанса напасть на НАТО - разведка Германии

Даже если бы Путин выпал из окна, в России нашлись бы те, кто бы продолжал агрессивную политику российского диктатора.

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Путин не упустил бы шанса напасть на НАТО / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Российский президент Владимир Путин имеет целью восстановление былой мощи "великой России" и может использовать любую возможность для атаки на НАТО. Даже если бы Украина сдалась, это не остановит Путина в его имперских планах. Об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль, передает Unternehmen-Heute.

"Если бы Украина была вынуждена сдаться, это не утолило бы жажду власти России. Если Запад не продемонстрирует явную готовность защищаться, у Путина больше не будет причин не нападать на НАТО, - подчеркнул Каль.

Он предупредил, что Европа должна быть готова к возможной войне с Россией и продемонстрировать свою способность защищать себя. Поскольку иначе может возникнуть ситуация, когда Европа подчинится российской агрессии и капитулирует.

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"Будет ужасно, если эта готовность к применению силы возобладает во внешней политике и Европа капитулирует перед ней", - отметил глава немецкой разведки.

Однако Каль выразил сомнения относительно эффективности изменений во власти РФ и отметил, что нет признаков того, что ситуация изменится сразу. Он признал, что даже при смене лидера власть в России останется в руках подобно настроенных лиц, которые продолжат агрессивную политику.

"Он крепко сидит в седле. И даже если бы он выпал из окна или иным образом пострадал, нашлось бы достаточно людей, которые думают так же, как он, и проводили бы ту же политику", - добавил он.

По его словам, ситуация в России не имеет никаких признаков быстрых изменений, в частности, с помощью демократических сил.

Нападение России на НАТО

Напомним, страна-агрессор Россия может атаковать страны Североатлантического альянса в течение следующих 5-8 лет. Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что РФ регулярно угрожает Латвии, Литве и Эстонии.

Также Россия должна вывести около 300 тысяч солдат из Украины, чтобы напасть на НАТО. Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем определил четыре ключевых фактора для такого нападения.

Как сообщал Главред, 24 января НАТО начало масштабные военные учения Steadfast Defender-24, крупнейшие с 1988 года. Эти учения стратегически важны для укрепления обороноспособности Европы и демонстрации единства Альянса. Цель - продемонстрировать готовность НАТО реагировать на потенциальные угрозы, включая возможное нападение России.

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