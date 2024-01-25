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"Большая война в Европе неизбежна": Латвия призывает укреплять безопасность

Руслана Заклинская
25 января 2024, 17:26
Латвийское правительство призвало Запад продолжать поддержку Украины и усиливать безопасность стран на фоне рисков большой войны в Европе.
'Большая война в Европе неизбежна': Латвия призывает укреплять безопасность
Латвия с союзниками должна продолжать поддержку Украины в войне с Россией / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, МИД Латвии

Латвия с союзниками должна продолжать поддержку Украины в войне с Россией и одновременно укреплять свою безопасность. Россия ведет империалистическую политику, направленную на изменение международного порядка с помощью грубой силы. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, сообщило Delfi.

"Мы должны осознавать - мы осознаем - что война вернулась в Европу. Прошел год и 11 месяцев, скоро два года, с момента неспровоцированного и грубого нападения России на соседнюю Украину с целью уничтожить ее как государство", - сказал министр.

Кариньш отметил, что война в Украине, инициированная Россией, является вызовом для всей Европы и международного сообщества. По его словам большой войны в Европе не избежать, но можно совместными усилиями ее приостановить.

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"Это возможно, и возможно после этой войны сдерживать Россию, чтобы она никогда больше не нападала нигде в Европе. Это не неизбежно, что будет большая война в Европе, а в наших силах ее приостановить, работая, конечно, над укреплением своей безопасности вместе с нашими западными союзниками", - добавил Кариньш.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия использует пропаганду для создания впечатления о расколе и бессилии среди наций. Страна-агрессор пытается убедить Запад, что война уже выиграна и сопротивление бесполезно.

"И я вам скажу - это ложь, это чушь и глупость", - заверил министр.

Он отметил необходимость продолжения поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией. В то же время, Кариньш подчеркнул необходимость укрепления собственной безопасности, указав на значение членства в Европейском союзе и НАТО как основы стабильности и экономического развития.

"Мы, Латвия, стоим вместе с нашими западными союзниками и мы еще имеем работу, которая, конечно, делается, но то, что абсолютно в наших силах - помогать Украине победить в этой войне", - подчеркнул глава МИД Латвии.

Нападение России на страны Запада

Как сообщал Главред, Россия может атаковать страны НАТО, в частности Балтийские государства, в течение 5-8 лет. Немецкий министр обороны Борис Писториус предупреждает, что под угрозой находится Латвия, Литва и Эстония, ведь РФ регулярно угрожает этим странам.

Также командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем сообщил, что для нападения России на НАТО необходимо вывести около 300 тысяч солдат из Украины и должны совпасть четыре ключевых фактора.

Кроме этого, военный эксперт Олег Жданов считает, что Европа практически не готова к военным угрозам. Лишь некоторые страны начали думать об укреплении обороноспособности.

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