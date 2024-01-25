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Риск большой войны в Европе: Жданов оценил готовность Запада

Анна Ярославская
25 января 2024, 01:35
Старая Европа сейчас находится на этапе осознания. Намного быстрее других реагировать на военные вызовы стала Скандинавия.
Олег Жданов, Бундесвер
Сегодня страны Европы пытаются встать на военные рельсы / Коллаж: Главред, фото: Фото: bundeswehr.de, УНИАН

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что Европа практически не готова к военным вызовам. Лишь некоторые страны задумались об укреплении своей обороноспособности.

"Европейцы пребывают в благоденствии и надеялись, что войны не будет. Подобному отношению способствовали и действия Кремля, ведь Путин в России для западного бизнеса создавал очень большие преференции", - сказал эксперт в интервью Главреду.

По его словам, сегодня страны Европы пытаются встать на военные рельсы и поднять национальные программы безопасности, которые должны основываться на принципах укрепления обороноспособности.

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Жданов отметил, что намного быстрее других реагировать на военные вызовы стала Скандинавия и Восточная Европа. По его словам, страны бывшего социалистического лагеря прекрасно знают, что такое агрессия Москвы.

"А вот старая Европа реагирует намного медленнее. Канцлер ФРГ Шольц заговорил о том, что нам надо дать оружие, и вспомнил о необходимости восстановить боеспособность Бундесвера", - сказал он.

Что касается Франции, то она вроде бы готова производить оружие даже вместе с Украиной, но нет каких-либо шагов, которые показывали бы, что французский Генштаб начинает проводить военные учения при участии иностранного легиона или других компонентов своих оборонительных сил.

"Австрия занимает пророссийскую позицию. Возможно, у Вены есть какие-то гарантии от Путина, что он не будет их атаковать и бомбить", - отметил Жданов.

В целом, по его словам, старая Европа сейчас находится на этапе осознания.

"Для Восточной Европы – это уже руководство к действию. Скандинавия в этом плане находится на промежуточном этапе. К тому же не будем забывать, что современные войны ведутся на гибридном уровне, не обязательно сразу поедут танки. Война идет от информационного пространства до экономических диверсий", - резюмировал Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Риск нападения РФ на НАТО

Германия готовится к отражению гибридной атаки на восточный фланг НАТО. Об этом написали журналисты Bild со ссылкой на секретный документ Минобороны ФРГ. Согласно сценарию, Россия атакует страны Балтии, а большая война между Москвой и Альянсом будет в мае-июне 2025 года.

В России разразились оскорблениями в ответ на материал Bild – спикер МИД РФ Захарова назвала эту информацию "гороскопом". Также она предположила, что материал готовили, дескать, в Министерстве иностранных дел Германии.

В Альянсе сделали заявление о статье Bild – в коллективном блоке безопасности Запада сказали, что сценарий является учебным. В таких случаях всегда используют придуманный вариант. Однако подобные учения проверяют военные возможности стран в той или иной сферах.

Кремль планирует новую войну в Европе. Россия попытается провести новую провокацию, не исключает Сергей Бульба.

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