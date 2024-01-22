"Ядро поддержки Украины": в США объяснили, что является основой победы над РФ

Война Путина направлена на восстановление диктаторской, коррумпированной империи в сердце Европы, которая стремится подорвать как НАТО, так и Европейский Союз.

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Пенни Прицкер заявила о важности экономической поддержки Украины / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Агрессивная война России представляет угрозу не только для Украины, но также и для Соединенных Штатов и Европы, а также экономической безопасности, идей свободы и демократии, которые держат мир вместе. Об этом заявила специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер в статье для The Hill.

По ее словам, война Путина направлена на восстановление диктаторской, коррумпированной империи в сердце Европы, которая стремится подорвать как НАТО, так и Европейский Союз.

Прицкер отметила, что с помощью Америки, вместе с более 50 союзниками и партнерами по всему миру, украинские военные выдержали натиск РФ, вернули себе более 50 процентов территории и значительно ухудшили военный потенциал Москвы.

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Прицкер добавила, что поддержка от США "вооружила украинцев для защиты своей земли и Европы, одновременно модернизируя оборонно-промышленную базу Штатов, делая их более подготовленными к любым событиям".

Чиновница убеждена, что американская экономическая поддержка была такой же важной, как и помощь в области безопасности.

Спецпредставитель отметила, что пакет по безопасности и экономический пакет США составляют "ядро поддержки Украины".

"Если мы будем действовать сейчас, этот пакет даст сигнал друзьям и врагам об американском лидерстве, силе и решимости, когда дело касается победы Украины и ее будущего как свободного, независимого, демократического, экономически процветающего государства, интегрированного в ЕС и НАТО", - заявила Прицкер.

Военная помощь Украине

В Белом доме сделали важное заявление о военной помощи Украине. В частности, 3 января координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что США не могут финансировать военную поддержку Киева, пока за это не проголосует Конгресс. Только после этого Вашингтон сможет выделить новые пакеты помощи.

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден считает, что в Конгрессе есть большинство, которое примет положительное решение о финансировании военной помощи для Украины. Однако он не исключает "катастрофического" сценария.

Если Конгресс не сможет санкционировать дополнительную военную помощь Украине в ближайшие дни, страна-агрессор Россия может выиграть войну в течение нескольких недель, в лучшем случае - месяцев. Об этом заявили главные помощники президента США Джо Байдена на частной встрече в среду, 17 января, пишет американский канал NBC News со ссылкой на собственные источники.

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