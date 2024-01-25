"Грузия и Молдова автоматически падут": Жданов назвал последствия проигрыша Украины

Нападение на страны Балтии является для диктатора Путина оптимальным сценарием, считает Олег Жданов.

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Олег Жданов считает, что Путин может попытаться восстановить СССР / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил риски того, что в случае проигрыша Украины в войне российский диктатор Владимир Путин начнет восстанавливать СССР путем оккупации постсоветских государств.

По его словам, Грузия и Молдова автоматически падут, если Украина проиграет войну.

"Я думаю, что эти страны просто молча подпишут документы о своем согласии на оккупацию. Они сдадутся без боя. Путин же еще перед началом полномасштабного вторжения в Украину заявил, что интересы России – это сфера интересов бывшего Советского Союза, которая распространяется на Восточную Европу и постсоветское пространство", - сказал Жданов в интервью Главреду.

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Жданов рассказал о настроениях Грузии.

"Люди там немного возмущены, есть брожения в плане попыток патриотизма. Однако в деловых кругах принимают политику Тбилиси на сближение с Москвой и их, похоже, не смущает, что в один момент Грузия может просто стать субъектом РФ. В Грузии, с одной стороны, боятся, а с другой – не против подобного сценария. Газ от России они получают, а, кроме этого, в страну прибыли россияне, которые не хотят воевать с Украиной, платят за проживание и привезли с собой твердую валюту", - отметил военный эксперт.

Что касается Молдовы, то ее вооруженные силы и спецслужбы находятся в плачевном состоянии.

"В стране много пророссийски настроенных граждан, а если будет раскачка в Приднестровье, ситуация только усугубится", - сказал он.

По мнению Жданова, нападение на страны Балтии является для Путина оптимальным сценарием.

"Он может быть реализован путем перерезания Сувалкского коридора в результате вторжения из Беларуси", - считает военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Как сообщал Главред, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США (2015-2019 гг.) Валерий Чалый заявил, что Россия может напасть на одну из стран Балтии - Эстонию. Таким образом Путин хочет продемонстрировать невозможность НАТО быстро реагировать на подобные ситуации.

Тем временем страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония – готовятся к отражению потенциальной военной агрессии России. Они построят бетонные оборонительные линии, чтобы защитить свои территории. Такие укрепления должны помочь задержать противника на границе и дать время союзникам прийти на помощь.

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