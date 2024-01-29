Зеленский - Германии: ваше оружие вам вряд ли поможет, если Украина падет

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос ведущей немецкого телеканала ARD, заявил, что оружие, которое немцы придерживают для себя им "вряд ли поможет".
"Министр обороны Германии отметил: мы не можем все поставлять (Украине, - ред.), потому что если Путин выиграет эту войну и Украина потерпит поражение, нам понадобится это вооружение для собственной защиты. Что вы на это скажете?", - спросила журналистка.
"Они (ракеты, - ред.) вам тогда вряд ли помогут. Это (будет, - ред.) другая война, другие люди, Россия совсем другая. Здесь вопрос не о том или ином оружии, и вопрос не в канцлере, или позиции Германии, Бундестага, или позиции министра Писториуса. Вопрос не в этом. Ты либо веришь, что Украина права и Россию надо поставить на место, и тогда у тебя есть раз-два-три-четыре-пять шагов, которые ты сам считаешь нужно дать и чем нужно усиливать Украину. И не разговаривать о мелочах. То есть ты либо веришь в это, либо не веришь. Неверие того или иного министра очень дорого обойдется", - заявил президент.
Смотрите интервью Зеленского немецкому телеканалу
При этом президент подчеркнул, что обсуждает вопрос "Таурусов" во время разговоров с канцлером Олафом Шольцем, но не может сообщить какие-либо детали этих переговоров.
"Решение мы видели, которое было сигналом в Бундестаге. Надеюсь, что решение каким-то образом изменится", - заявил Зеленский.
Что еще заявил Зеленский
Зеленский считает, что было бы лучше, если бы деньги, которые Запад выделяет как социальную помощь украинским беженцам, начислялись и распределялись между ними с помощью Украины. Согласно данным Зеленского, в Украине есть случаи, когда граждане получают помощь не только от западных стран, но и пользуются помощью Украины в тот самый момент.
Обсуждая вопрос фронта, президент заявил, что Россия отправляет своих солдат на штурмы Авдеевки на Донетчину в таком количестве, что из погибших оккупантов там образуются целые заборы.
Также заявил, что страну-агрессора Россию можно остановить, не допустив уничтожения Украины и Третьей мировой войны. При этом глава государства не стал отвечать, может ли война в Украине закончиться в 2024 году.
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