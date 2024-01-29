Зеленский - Германии: ваше оружие вам вряд ли поможет, если Украина падет

По мнению президента, немцам следует верить в то, что правда на стороне Украины, а Россию следует поставить на место.

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Зеленский считает, что немцам не следует рассчитывать на собственное оружие / Коллаж: Главред, скриншоты

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос ведущей немецкого телеканала ARD, заявил, что оружие, которое немцы придерживают для себя им "вряд ли поможет".

"Министр обороны Германии отметил: мы не можем все поставлять (Украине, - ред.), потому что если Путин выиграет эту войну и Украина потерпит поражение, нам понадобится это вооружение для собственной защиты. Что вы на это скажете?", - спросила журналистка.

"Они (ракеты, - ред.) вам тогда вряд ли помогут. Это (будет, - ред.) другая война, другие люди, Россия совсем другая. Здесь вопрос не о том или ином оружии, и вопрос не в канцлере, или позиции Германии, Бундестага, или позиции министра Писториуса. Вопрос не в этом. Ты либо веришь, что Украина права и Россию надо поставить на место, и тогда у тебя есть раз-два-три-четыре-пять шагов, которые ты сам считаешь нужно дать и чем нужно усиливать Украину. И не разговаривать о мелочах. То есть ты либо веришь в это, либо не веришь. Неверие того или иного министра очень дорого обойдется", - заявил президент.

Смотрите интервью Зеленского немецкому телеканалу

При этом президент подчеркнул, что обсуждает вопрос "Таурусов" во время разговоров с канцлером Олафом Шольцем, но не может сообщить какие-либо детали этих переговоров.

"Решение мы видели, которое было сигналом в Бундестаге. Надеюсь, что решение каким-то образом изменится", - заявил Зеленский.

Что еще заявил Зеленский

Зеленский считает, что было бы лучше, если бы деньги, которые Запад выделяет как социальную помощь украинским беженцам, начислялись и распределялись между ними с помощью Украины. Согласно данным Зеленского, в Украине есть случаи, когда граждане получают помощь не только от западных стран, но и пользуются помощью Украины в тот самый момент.

Обсуждая вопрос фронта, президент заявил, что Россия отправляет своих солдат на штурмы Авдеевки на Донетчину в таком количестве, что из погибших оккупантов там образуются целые заборы.

Также заявил, что страну-агрессора Россию можно остановить, не допустив уничтожения Украины и Третьей мировой войны. При этом глава государства не стал отвечать, может ли война в Украине закончиться в 2024 году.

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