"Вы все погибнете": экс-посол рассказал, как Украину предупреждали о вторжении РФ

Великобритания не была готова договариваться с агрессором Россией, если бы РФ оккупировала Киев, сказал Вадим Пристайко.

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Украину прямолинейно предупреждали о вторжении РФ / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, УНИАН

Перед началом полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года Лондон предупреждал Киев, что война с РФ будет. При этом никто не верил, что Украина выживет в этой войне. Об этом рассказал бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Радио Свобода.

По его словам, Украину предупреждали совершенно прямолинейно: "Война будет, вы должны готовиться, вы не осознаете, насколько это трагически будет для вашего народа".

"Единственная специфика заключалась в том, что люди не верили, что мы выживем в этой войне. То есть на меня смотрели, знаете, я сидел с вашими коллегами, на меня смотрели как на такого больного. Говорили, что, слушай, извини, ты не понимаешь, вы погибнете. Вы все погибнете", - рассказал дипломат.

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По его словам, он отвечал, что украинцы будут сражаться до последнего.

"Мы будем сражаться до конца. Они кивали головой и так смотрели, как на больных: "симпатичные ребята, но скоро погибнут", - добавил экс-посол.

Пристайко также рассказал, что Британия не была готова договариваться с агрессором Россией, если бы РФ оккупировала Киев.

"Британия не была готова. Наверное, одна из тех стран, которые не были готовы, это была Британия. Они не готовы были договариваться, они предлагали нам браться за оружие, они предоставили это оружие. Может быть, не все, что нам нужно было, но они действительно были готовы воевать и нам говорили, что нужно воевать. Они озвучивали очень простой аргумент: мы воевали, мы были единственными, кто воевал против нацизма. Все остальные в Европе сдались, в том числе и французы", - поделился дипломат.

Как сообщал Главред, Вадим Пристайко считает, что Великобритания является одной из стран, которая может направить в Украину свои вооруженные силы. По его словам, это произойдет в случае "катастрофического развития войны и продолжения оккупации".

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что в Кремле нет планов на продолжение войны в 2025 году, однако они могут быть скорректированы по итогам 2024 года.

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