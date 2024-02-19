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"Горячая точка" на востоке: Зеленский посетил передовые позиции ВСУ под Купянском

Алексей Тесля
19 февраля 2024, 14:40обновлено 19 февраля, 15:42
Президент заслушал доклад командира 14-й бригады об оперативной ситуации на фронте.
Зеленский
Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ под Купянском / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник посетил передовые позиции ВСУ на Купянском направлении и вручил украинским защитникам награды, сообщает пресс-служба президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Харьковскую область побывал в батальонном командном пункте 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которая выполняет боевые задачи по обороне Купянска", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.

Отмечается, что Зеленский заслушал доклад командира бригады подполковника Алексея Трубникова об оперативной ситуации на соответствующем участке фронта, взаимодействии со смежными подразделениями ВСУ, а также об опыте применения БпЛА различных типов в зоне ответственности бригады и об особенностях борьбы с вражескими дронами с помощью систем радиоэлектронной борьбы.

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Кроме этого, президент и командир бригады обсудили отдельно обеспечение подразделений техникой, боеприпасами и другие актуальные потребности военных.

Зеленский пообщался с защитниками и вручил им награды.

"Рад быть сегодня здесь - увидеть вас, поздравить, быть благодарным от всех украинцев, от всей Украины за то, что вы делаете ежедневно такую большую работу, за то, что защищаете государство, наши семьи, независимость, наш суверенитет. Уверен в вас. Желаю вам здоровья, беречь себя и своих собратьев. Это очень важно. Желаю всем вам победы", - подчеркнул президент.

В частности, Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" командующему 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ полковнику Олегу Апостолу. Также глава государства вручил награду президента "Крест боевых заслуг" полковнику Александру Луценко. Кроме этого, военные получили ордена Богдана Хмельницкого III степени и "За мужество" II-III степеней.

Зеленский, Купянск
/ president.gov.ua

"Для безопасности воинов часть наград Владимир Зеленский передал командирам для вручения по месту несения службы", - указывается в сообщении.

Смотрите видео - Зеленский посетил позиции ВСУ под Купянском:

Screenshot
/ Скриншот

Ситуация на Купянском направлении

Ранее сообщалось о том, что РФ приостановила штурмы под Купянском. Российские оккупанты снизили темпы наступательных действий в Купянском районе и, похоже, будут перестраиваться, сказал глава РВА Андрей Канашевич.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ стягивает технику под Купянск. Александр Коваленко считает, что утопично думать, что все можно будет решить до декабря 2024 года.

Как сообщалось ранее, аналитики ISW сообщили, что россияне захватили село на Харьковщине и имеют успех в районе Купянска. Представитель украинских сил на Лиманском направлении сообщил о том, что оккупанты ведут наступление пехотой с поддержкой бронетехники.

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Владимир Зеленский Купянск война России и Украины
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