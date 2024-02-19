РФ должна была эвакуировать: ВСУ раскрыли, что произошло с погибшими бойцами из 'Зенита'

Оккупанты обещали провести эвакуацию раненых украинских бойцов, оставшихся в окружении в опорном пункте "Зенит".

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Что произошло с погибшими бойцами на "Зените" / коллаж: Главред, фото: instagram/libkos, скриншот: Минобороны РФ, deepstatemap

В 110 отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которая защищала Авдеевку, сообщили, что оккупанты обещали провести эвакуацию раненых украинских бойцов, оставшихся в окружении в опорном пункте "Зенит", а взамен расстреляли их.

"Относительно позиции "Зенит". Выход личного состава 110 Бригады из Авдеевки происходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской авиацией и артиллерийских обстрелов, постоянных атак fpv-дронов, атак на эвакуационные автомобили, обстрелов эвакуационных путей. Нескольких тяжелораненых и погибших военнослужащих не удалось эвакуировать", - говорится в сообщении бригады в Facebook.

В пресс-службе сообщили, что противник развивал быстрое и масштабное наступление, не оставляя шансов для повторных попыток эвакуации.

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"Из-за полного окружения опорного пункта "Зенит" было принято решение связаться с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с вражеской стороной по обмену пленных для оказания помощи нашим тяжелораненым безоружным военным, в соответствии с международными правилами ведения войны и законами, которые защищают военнопленных", - пояснили в 110 бригаде.

Известно, что враг сообщил координаторам этого процесса, что соглашается провести эвакуацию наших раненых и оказать им помощь, а в дальнейшем - обменять. Наши военнослужащие получили приказ сохранить свои жизни.

"Что случилось в дальнейшем мы узнали из вражеских ресурсов. На обнародованном врагом видео с захваченной позиции "Зенит" родственники опознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника - погибшими. По нашим данным враг также расстрелял Александра Зинчука и Николая Савосика. О шестом бойце информация пока не подтверждена, скорее всего он был из приданного подразделения", - отметили в бригаде.

Казнь военных из "Зенита": что известно

Напомним, что россияне расстреляли шестерых украинских военных, которые попали в окружение врага в районе "Зенита" в Авдеевке. Позиции защитников несколько дней были в окружении россиян. Всем, кто имел возможность и не был ранен в ноги, пришлось прорываться под огнем противника.

Бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские войска отошли с позиции "Зенит" на окраине Адвеевки. Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

Боец ВСУ рассказал правду о ситуации в Авдеевке и заявил, что во время отступления с позиций в районе "Зенит" погибло много украинских бойцов. Виктор Беляк сообщил, что у украинских бойцов было две попытки выхода с позиций.

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