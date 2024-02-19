Может ли РФ начать наступление на Киев: Коваленко назвал сценарии войны

Украинские войска пока вынуждены вести только оборонительные действия и будут компенсировать недостаток снарядов.

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На фронте у бойцов ВСУ нехватка оружия / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, instagram/libkos

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что российские войска пользуются временным дефицитом снарядов у украинской армии и активизировали наступление по нескольким направлениям.

По словам эксперта, сейчас россияне активизировали наступление, потому как чувствуют кураж после событий в Авдеевке.

"Это один из факторов, они увидели возможности. Но то, что они сейчас пытаются наступать - это связано в основном с тем, что нам не хватает боеприпасов. Они это видят. Они видят то, что нам нечего противопоставить их тактической авиации. Эти факторы влияют на их уверенность. Они пользуются этой возможностью, пока у нас есть дефицит боеприпасов. Россияне пытаются ее использовать, чтобы продавить линию боестолкновения, захватить те или иные локации", - говорит Александр Коваленко для ТСН. видео дня

По словам Коваленко, украинские войска пока вынуждены вести только оборонительные действия и будут компенсировать недостаток снарядов использованием дронов в ближних боях.

"Хотя артиллерию полностью заменить дронами невозможно. У этих средств поражения разный функционал. Без артиллерии все равно мы не сможем. Именно оборонительные действия с использованием альтернативных средств поражения будут в ближайшее время. Думаю, еще где-то полгода. Наш фронт не посыплется, но мы должны быть готовы морально к тому, что от каких-то участков мы отойдем. Говорить об обвале фронта в направлении какого-то важного областного центра - об этом речь не идет", - резюмирует эксперт.

Александр Коваленко ответил, может ли российская армия воспользоваться нехваткой снарядов в ВСУ и вновь пойти на Киев.

"Я не думаю, что у них есть такая возможность. Им надо для этого накопить соответствующий ресурс прежде всего. А он у них отсутствует в соответствующем количестве. Поэтому - нет", - пояснил он.

Напомним, что оккупанты стянули сотни танков для наступления на Купянск. Илья Евлаш отреагировал на информацию, которая появилась в издании Forbes, что якобы Россия планирует масштабное наступление на Купянск. Известно о 42 тысячах оккупантов на этом направлении.

Задержка помощи Украине помогла РФ начать наступление на трех направлениях. ВСУ не смогли защитить Авдеевку из-за задержки с предоставлением артиллерийских боеприпасов и критически важных систем противовоздушной обороны.

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