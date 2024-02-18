'Серия ошибок': россияне расстреляли группу бойцов в Авдеевке, что говорят в ВСУ

Россияне совершили очередное военное преступление.

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В OSINT-сообществе обвиняют командование в затягивании принятия решительных действий / Коллаж Главреда. Фото: DeepState, скриншот Вернись живым

Российские оккупанты расстреляли шестерых украинских военных, попавших в окружение врага в районе "Зенита" в Авдеевке, подтверждает OSINT-сообщество DeepState. В то же время в командовании утверждают, что "потери ВСУ были минимальными, как на такие события".

Как отмечают аналитики, позиции защитников несколько дней были в окружении россиян. Всем, кто имел возможность и не был ранен в ноги, пришлось прорываться под огнем противника к основным силам, зато осталось четверо раненых и еще двое бойцов, которые не смогли пробиться без эвакуации.

Как россияне организовали окружение

По словам экспертов, сначала враг прорвался к Царской охоте через подземные тоннели, использовав выход выше "Зенита", и начал там закрепляться. Далее РФ продолжила давление с Опытного и объединилась с уже закрепленным на месте подразделением противника.

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Аналитики утверждают, что решение об отходе ВСУ "долгое время не принималось", пока у украинских бойцов не начали заканчиваться боеприпасы и запасы воды. Но вскоре бойцам дали команду прорываться малыми группами.

15 февраля пятерым раненым бойцам обещали эвакуацию, с ними остался один из уцелевших защитников. Но вскоре, начиная с 12:00, на позиции зашли российские оккупанты. В тот же день захватчики распространили кадры расстрелянных защитников.

"Скорее всего, ребята были расстреляны сразу. Еще один из бойцов перед смертью успел написать "ни хлеба, ничего, и воды осталось полбутылки". На кадрах с телами один из бойцов так и остался держать ту бутылку после смерти", - рассказывают OSINT-специалисты.

Эксперты заключают, что "серия ошибок и затягивание с решительными действиями привели к такой трагедии", а враг в очередной раз доказал, что ему наплевать на все правила войны.

"Потери были минимальными"

По словам начальника отдела связей с общественностью группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия, вывод войск из Авдеевки получился настолько успешным, насколько это позволяли обстоятельства.

"Вышли те, кому грозило блокирование. Вывод был настолько успешным, насколько это позволяли обстоятельства", - сказал Лиховий в эфире телемарафона в воскресенье.

Спикер подтвердил, что некоторые из военных оказались в плену, но назвать их количество сейчас невозможно.

"Мы не можем говорить о конкретных цифрах, потому что происходит верификация. Часть людей выходит к своим подразделениям, позже приходят в пункты постоянной дислокации, выходят на связь, поэтому цифры будут некорректными", - сказал Лиховий.

Битва за Авдеевку

17 февраля военное командование сообщило о выходе ВСУ из Авдеевки - войска вывели на заранее подготовленные позиции.

В Третьей штурмовой бригаде уточнили, что ВСУ таким образом еще и "выровняли линию фронта".

Впоследствии аналитики ISW отметили, что с начала 2023 года войска РФ увеличили применение планируемых бомб, но недавнее их массовое применение в Авдеевке - первый случай, когда оккупанты использовали их в таком количестве, чтобы обеспечить продвижение своей пехоты.

В течение четырех месяцев боев за Авдеевку российские оккупанты потеряли более 47 тысяч своих солдат.

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