Нехватку боеприпасов для ВСУ вряд ли удастся "закрыть" в 2024-м - Der Spiegel

Украина может не выдержать давления армии РФ , несмотря на всю мотивацию своих защитников. Все из-за дефицита боеприпасов, считает издание Der Spiegel.

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Вся мотивация украинских солдат и офицеров не перекрывает нехватку боеприпасов - Der Spiegel / коллаж Главред, фото УНИАН и "Президентская бригада"

ВСУ могут не выдержать давления армии российских оккупантов ‒ несмотря на всю мотивацию своих солдат и офицеров. И все из-за нехватки боеприпасов, который "вряд ли может быть устранен в этом году". Об этом говорится в материале, который был опубликован в немецком издании Der Spiegel.

В тексте журналисты особо акцентировали внимание на тезисах, которые звучали на Мюнхенской конференции безопасности с 16 по 18 февраля 2024 года.

Среди ключевых тезисов, озвученных на конференции, Der Spiegel выделило:

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украинской армии придется перейти только в оборону и попытаться удержать фронт, не потеряв слишком много солдат;

россияне способны доставить на линию фронта свежую технику и войска, когда Украина испытывает нехватку боеприпасов.

акцентировало внимание на том, как канцлер Германии Олаф Шольц уклонился от ответа о предоставлении Украине немецко-шведских авиационных крылатых ракет класса "воздух-поверхность" Taurus с дальностью более 500 километров.

"Пока европейская оборонная промышленность не наберет обороты, мы будем расплачиваться своими жизнями", – цитирует Der Spiegel заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Кроме того, дипломат попросил руководителя Госдепа США Энтони Блинкена о предоставлении дальнобойных ракетах ATACMS для ВСУ.

"Они срочно нужны, чтобы отрезать армию РФ от путей снабжения", – предупредил европейскую общественность руководитель МИД.

Ситуация со снарядами для Украины

Как заявил руководитель немецкой корпорации Rheinmetall Армин Паппергер в комментарии для издания Bild, для Украины нужно в год более 2 млн снарядов.

"Всего к 2025 году мы хотим производить до 700 000 артиллерийских снарядов в год", – отметил он.

Также ранее сообщалось, что НАТО хочет изменить курс и координировать предоставление оружия Украине, чтобы переиграть Трампа. В Альянсе опасаются, что военная помощь США для Украины может прекратиться в случае победы на выборах Дональда Трампа.

До того эксперт назвал условие для наступления ВСУ в 2024 году. Глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что в результате затягивания процесса принятия помощи Украине Силы обороны могут столкнуться со значительными трудностями. По его словам, нам нужно больше оружия, чтобы говорить о возможном ведении определенных наступательных действий в 2024 году.

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