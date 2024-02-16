"Начинаются два важных дня": Зеленский прибыл с визитом в Германию

Глава государства проведет встречи с партнерами Украины в Германии и Франции. Зеленский анонсировал новые договоренности.

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Владимир Зеленский прибыл в Германию / Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 февраля, прибыл с официальным визитом в Германию. По словам главы государства, "начинаются два важных дня".

Зеленский примет участи в Мюнхенской конференции по безопасности. Президент анонсировал новые договоренности.

"У меня начинаются два важных дня. Встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности, Мюнхенская конференция по безопасности. Новая архитектура безопасности для Украины, а также новые возможности", - написал Зеленский в X (Twitter).

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"Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее закончить войну на справедливых украинских условиях и обеспечить длительный мир", - добавил президент.

Как пишет немецкое издание Spiegel, Зеленский уже приземлился в Берлине. Он встретится для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом. Стороны, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение о безопасности между Германией и Украиной.

Ранее Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить турне по Западной Европе. По данным Bloomberg, президент, вероятно, посетит Париж и Берлин в рамках этой поездки.

Также сообщалось, что в феврале президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину с визитом и объявить о поставке около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и "нескольких сотен бомб".

Позже Макрон отменил поездку в Украину, которая была запланирована на 13-14 февраля.

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